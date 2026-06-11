La Vall d’Uixó recibe suelo valorado en 2,5 millones para vivienda pública: estas son las ubicaciones

La construcción no será inminente, pero el Ayuntamiento de la Vall d'Uixó ha ganado 7.500 metros cuadrados de terrenos residenciales edificables, en los que el gobierno local tiene previsto construir a futuro vivienda pública protegida.

Ha sido la alcaldesa, Tania Baños, acompañada por el concejal de Urbanismo, Vicente Pitarch, quien ha querido dar la noticia de que el Gobierno de España, a través de la Sareb, ha cedido al municipio nueve solares, distribuidos por diferentes puntos de la ciudad.

Pocos datos más ha compartido: la superficie ya mencionada y que «tienen un valor catastral aproximado de 2,5 millones de euros, que en valor de mercado es mucho más». Ni una estimación de viviendas que podrían construirse ni de qué tipo, porque según ha concretado Baños, se trata de un plan a futuro, «para los próximos diez años».

La alcaldesa ha defendido la importancia de esta colaboración entre las administraciones estatal y la local, porque «lo primero es tener la propiedad», lo que permite «ganar patrimonio» y tener disponibilidad de suelo para construir.

Una segunda parte, la de poder construir, condicionada, según ha remarcado, a la implicación de otra administración. «Necesitamos que la Generalitat valenciana facilite el desarrollo de una política de vivienda de manera conjunta», ha dicho.

Para que eso sea posible, Baños ha sugerido un plan «similar a Edificant, pero para construir vivienda pública», en el que el gobierno valenciano transfiera las competencias y el dinero a los ayuntamientos y estos sean los que desarrollen los proyectos.

La alcaldesa y el concejal de Urbanismo en uno de los solares cedidos por la Sareb al Ayuntamiento de la Vall d'Uixó. / MEDITERRÁNEO

Las ubicaciones

Los nueve solares están ubicados en las calles Illes Columbretes, Gregal, calle 11 del Carbonaire, Pintor Sorlla, Andalucía, Molino Marco, Octavi Ten y Tramontana.

El concejal de Urbanismo ha defendido que los 7.500 metros cuadrados cedidos «es una cantidad importantísima», que va a permitir al Ayuntamiento tener «una visión un poco más amplia de las estrategias y políticas de vivienda pública protegida podemos llevar a cabo».

Participación ciudadana

Ha hecho referencia a la encuesta que se hizo público recientemente, en la que se pide la implicación de la ciudadanía para precisar cuáles son las necesidades que consideran prioritarias en la Vall d'Uixó en materia de vivienda.

No hace ni una semana, Pitarch anunció que se había iniciado la redacción del Plan Estratégico Municipal de Vivienda, precisamente con el propósito de «analizar la situación actual y definir las políticas públicas necesarias para garantizar el acceso a la vivienda en condiciones adecuadas, asequibles y sostenibles».

Para abrir ese proyecto a la participación ciudadana, se ha creado un cuestionario, que puede completarse tanto en línea como en papel, donde los vecinos tengan la posibilidad de dar su visión y aportar sugerencias, «que nos ayudarán a establecer objetivos y estrategias».

Con la cesión de la Sareb, se logra un avance determinante, disponer de terrenos públicos disponibles para construir. A partir de ahora, quedarán por definir plazos, modelos de desarrollo y adjudicación de esas viviendas, y cómo se financiará la construcción.