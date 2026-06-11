Vinaròs amplía sus fiestas de junio con dos nuevos escenarios de música y ocio

Las fiestas de Sant Joan i Sant Pere de Vinaròs, que se celebran del 19 al 29 de junio, incorporarán este año dos nuevos espacios destinados a ampliar la oferta de actividades y fomentar la participación ciudadana. Se trata de La Mera y Vinaròs Ciudad de Artistas, dos propuestas que se suman a la programación habitual y que convivirán con los conciertos previstos en la zona portuaria.

La popular plaza Sant Antoni, conocida popularmente como plaza de La Mera, está ultimando las obras del nuevo escenario para convertirse en uno de los principales puntos de actividad nocturna durante las fiestas. El nuevo espacio festivo acogerá conciertos cada noche tras el paso de la traca, ampliando así la oferta musical y de ocio durante las jornadas festivas.

La segunda gran novedad será Vinaròs Ciudad de Artistas, ubicado en la pérgola pequeña del paseo marítimo. Este espacio apostará por un formato participativo en el que los asistentes podrán subir al escenario —un karaoke es una de las propuestas— y formar parte de distintas actuaciones y experiencias musicales, con el objetivo de implicar al público en el desarrollo de los espectáculos.

Estas incorporaciones se sumarán a otras iniciativas ya consolidadas en los últimos años, como el Vermut de Fiestas o el Garden, dentro de una programación que combinará música, actividades populares y actos tradicionales.

Conciertos

En el apartado musical, el Ayuntamiento ha dado a conocer los primeros grandes artistas confirmados para las fiestas. La programación de conciertos en la zona portuaria arrancará el viernes 26 de junio con la actuación de God Save The Queen, considerada una de las bandas tributo a Queen más reconocidas a nivel internacional.

El sábado 27 de junio actuará Fangoria, el dúo formado por Alaska y Nacho Canut, que repasará algunos de los temas más populares de su trayectoria y presentará canciones de su último trabajo.

Por su parte, la cantante sevillana Marta Santos cerrará este primer ciclo de actuaciones el domingo 28 de junio, víspera de Sant Pere, dentro de la gira de presentación de su último proyecto musical.

Los tres conciertos comenzarán a las 23.30 horas y tendrán lugar en la zona portuaria, uno de los escenarios centrales de las celebraciones.

En cuanto a orquestas, destaca la Orquesta París de Noia, de A Coruña, el 21 de junio, una de las formaciones musicales más icónicas y prestigiosas del panorama de las verbenas de toda España, que actuará en el recinto portuario.