Barrachina reivindica en Vinaròs el protagonismo del norte de la provincia que “gana oportunidades con las inversiones y la gestión de los gobiernos del PP”

La presidenta provincial del PPCS, Marta Barrachina, ha defendido este jueves en Vinaròs el protagonismo del norte de la provincia "y el impulso que está experimentando gracias a las inversiones y a la gestión de los gobiernos del Partido Popular".

Lo ha hecho en el seno de una reunión comarcal mantenida en Vinaròs y a la que han asistido alcaldesas y alcaldes, concejales y afiliados, "que son la gran familia del PPCS, un proyecto que sienta bien al norte de Castellón y a toda la provincia". Y ha destacado que “hoy el Maestrat y el conjunto del norte de Castellón vuelven a ocupar el lugar que merecen en las prioridades de las administraciones”.

La presidenta provincial también ha destacado el esfuerzo inversor de la Diputación de Castellón en la comarca. “Hemos movilizado más de 64 millones de euros en el norte de la provincia para mejorar servicios, reforzar infraestructuras, apoyar a nuestros ayuntamientos y generar nuevas oportunidades. Nunca antes la Diputación había estado tan cerca de nuestros municipios ni había realizado una apuesta tan decidida por esta tierra”, ha afirmado.

En su alocución, la presidenta provincial ha defendido "el valor de los ciudadanos". "Sus necesidades nos importan y lo demostramos recuperando recursos que son vida, como el mamógrafo del Hospital Comarcal de Vinaròs". La sanidad "vuelve a ser importante y bien lo sabe Vinaròs, que por fin ve cómo tras años de promesas incumplidas del PSOE, hoy se construye el nuevo Centro Sanitario Integrado (CSI) Vinaròs con 8 millones de euros".

No es el único reto. "También lo son nuestros dependientes, a los que protegemos y velamos garantizando las ayudas que Sánchez les niega. Dotándoles de nuevos centros de día, como el de Vistabella, y nuevas residencias, como la que se ultima en Sant Mateu".

En educación, "la voluntad de desbloquear proyectos que con el PSOE se abandonaron es plena. Y eso se demuestra con el compromiso económico decidido por el Consell en materia de infraestructuras y recursos educativos, como es el caso del IES José Vilaplana en Vinaròs o el IES Joan Coromines de Benicarló, que avanza con la contratación del centro temporal que permitirá ejecutar el definitivo".

Inversiones "que son hechos constatables", porque para Marta Barrachina "la propaganda de PSPV y Compromís ya es historia". Y esa "palabra dada, que cumple con los ciudadanos, le sienta bien al Maestrat y a toda la provincia".

Alianzas frente al bloqueo

En su intervención, la presidenta provincial del PPCS no ha olvidado el abandono de la N232 en Morella o la ejecución de la A-7, desde Vilanova a Tarragona. El proyecto "que Pedro Sánchez decidió bloquear y que hoy nos priva de una autovía que vertebre nuestro interior hasta la vecina Cataluña". Una marginación "frente a la que nos rebelamos". "Y lo hacemos tejiendo alianzas".

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Marta Barrachina ha puesto en valor la constitución del proyecto Sense Fronteres "como un ejemplo más de las colaboración entre provincias para mejorar servicios y prestaciones a los ciudadanos. Porque desde la colaboración avanzamos en mejorar la calidad de vida de los vecinos frente a un PSOE que nos castiga. Cada día que pasa por menos tiempo", ha concluido la presidenta provincial del PPCS.