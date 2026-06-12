Buscan potenciar los servicios turísticos
Un pueblo de Castellón invertirá 300.000 € en modernizar su paraje natural y ofrecer bicis eléctricas
El proyecto contempla 92.000 euros para mejorar El Rivet y 219.000 para transporte rural eléctrico, bicis y rutas peatonales y cicloturistas
Benassal invertirá 311.000 euros para reforzar su atractivo turístico y avanzar hacia un modelo más sostenible. El Ayuntamiento destinará esta cantidad a dos actuaciones centradas en la mejora de El Rivet, su principal paraje natural, y en la implantación de nuevos servicios vinculados a la movilidad verde.
La primera intervención, con un presupuesto de 92.000 euros, permitirá renovar equipamientos e instalaciones del Rivet y de su piscina. Los trabajos incluyen la mejora de la iluminación y del acceso, la modernización de la zona de baño y distintas actuaciones para reducir el consumo de agua y aumentar la eficiencia hídrica, energética y ambiental de los servicios públicos.
El segundo bloque de actuaciones concentrará la mayor parte de la inversión, con 219.000 euros destinados a impulsar el transporte limpio y la movilidad sostenible. El proyecto contempla la adquisición de vehículos eléctricos para el transporte rural, la instalación de una estación de alquiler de bicicletas eléctricas y la mejora de una ruta peatonal y cicloturística de carácter familiar.
Además, la actuación prevé la creación de nuevas zonas de sombra y la renovación de la señalización turística, con el objetivo de hacer más cómoda y atractiva la visita al municipio y a su entorno natural.
Estas mejoras forman parte del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística de la Comunitat Valenciana 2021, incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y financiado con fondos europeos Next Generation EU.
Con este proyecto, Benassal refuerza su apuesta por un turismo más respetuoso con el territorio, la conservación de los recursos naturales y la mejora de la competitividad turística del Alt Maestrat.
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