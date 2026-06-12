Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mejor nota en la PAUCalendario escolarRaptar a un menorChicote en CastellónNuevo hotelAgenda fin de semanaComunicado CD Castellón
instagramlinkedin

Buscan potenciar los servicios turísticos

Un pueblo de Castellón invertirá 300.000 € en modernizar su paraje natural y ofrecer bicis eléctricas

El proyecto contempla 92.000 euros para mejorar El Rivet y 219.000 para transporte rural eléctrico, bicis y rutas peatonales y cicloturistas

Foto del paraje natural del Rivet, en Benassal.

Foto del paraje natural del Rivet, en Benassal. / Mediterráneo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Darío Pitarch

Benassal

Benassal invertirá 311.000 euros para reforzar su atractivo turístico y avanzar hacia un modelo más sostenible. El Ayuntamiento destinará esta cantidad a dos actuaciones centradas en la mejora de El Rivet, su principal paraje natural, y en la implantación de nuevos servicios vinculados a la movilidad verde.

La primera intervención, con un presupuesto de 92.000 euros, permitirá renovar equipamientos e instalaciones del Rivet y de su piscina. Los trabajos incluyen la mejora de la iluminación y del acceso, la modernización de la zona de baño y distintas actuaciones para reducir el consumo de agua y aumentar la eficiencia hídrica, energética y ambiental de los servicios públicos.

El segundo bloque de actuaciones concentrará la mayor parte de la inversión, con 219.000 euros destinados a impulsar el transporte limpio y la movilidad sostenible. El proyecto contempla la adquisición de vehículos eléctricos para el transporte rural, la instalación de una estación de alquiler de bicicletas eléctricas y la mejora de una ruta peatonal y cicloturística de carácter familiar.

Detalle de los dos proyectos que acometerá el Ayuntamiento de Benassal.

Detalle de los dos proyectos que acometerá el Ayuntamiento de Benassal. / Mediterráneo

Además, la actuación prevé la creación de nuevas zonas de sombra y la renovación de la señalización turística, con el objetivo de hacer más cómoda y atractiva la visita al municipio y a su entorno natural.

Estas mejoras forman parte del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística de la Comunitat Valenciana 2021, incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y financiado con fondos europeos Next Generation EU.

Noticias relacionadas y más

Con este proyecto, Benassal refuerza su apuesta por un turismo más respetuoso con el territorio, la conservación de los recursos naturales y la mejora de la competitividad turística del Alt Maestrat.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una de las catedrales del almuerzo de la provincia de Castellón se traspasa
  2. Abre un nuevo restaurante en un entorno privilegiado de Castellón
  3. Adiós a uno de los chiringuitos con más historia de las playas de Castellón: 'Lo abrí junto a mi marido hace 17 años
  4. El parque acuático del interior de Castellón que combina toboganes, piscinas y naturaleza ya tiene fecha de apertura
  5. Una carretera clave del interior de Castellón ganará arcenes para mejorar el acceso a varios pueblos
  6. El proyecto que Benicarló llevaba 15 años esperando arrancará por fin este verano
  7. Así toma forma uno de los miradores con mejores vistas de Castellón
  8. Novedades en el Summer Carnaval de Vinaròs: las comparsas rechazan desfilar por el elevado coste

Benassal invertirá 300.000 euros en modernizar su paraje natural y ofrecer bicis eléctricas

Benassal invertirá 300.000 euros en modernizar su paraje natural y ofrecer bicis eléctricas

Peñíscola mantiene el pulso contra el 'top manta' e incauta más de 200 artículos en la playa

Peñíscola mantiene el pulso contra el 'top manta' e incauta más de 200 artículos en la playa

Chicote obliga a parar el servicio en un restaurante de Castellón en su nuevo programa: "Lo puedes tirar en cualquier sitio de la cocina porque es todo un cubo de basura"

Chicote obliga a parar el servicio en un restaurante de Castellón en su nuevo programa: "Lo puedes tirar en cualquier sitio de la cocina porque es todo un cubo de basura"

Una familia de Rusia y otra de Argentina resucitan el hotel rural de Torás tras cuatro años cerrado

Una familia de Rusia y otra de Argentina resucitan el hotel rural de Torás tras cuatro años cerrado

Segorbe traerá a Malú para el gran concierto de sus fiestas: fecha y entradas

Segorbe traerá a Malú para el gran concierto de sus fiestas: fecha y entradas

Los parques acuáticos que Castellón tendrá este verano

Nules convierte les Barraquetes en cuento para transmitir su historia a las nuevas generaciones

Juan de la Rubia, el músico de la Vall d’Uixó que puso banda sonora a la histórica misa del Papa León XIV en la Sagrada Familia

Tracking Pixel Contents