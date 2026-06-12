Un hotel rural de Castellón resucita tras cuatro años cerrado gracias a una familia de Rusia y otra de Argentina

El incendio forestal declarado en agosto de 2022 en Bejís no solo arrasó monte. En Torás, un pequeño municipio del Alto Palancia de unos 270 habitantes, las llamas calcinaron cerca del 90% de la masa forestal del término y dejaron también una herida menos visible, pero igual de profunda para la vida diaria del pueblo: el cierre del hotel rural Diosa Fortuna, también conocido en el pueblo como Antonio Ponz.

Lo que en un principio parecía una parada temporal acabó convirtiéndose en un cierre enquistado durante casi cuatro años. El fuego pasó, el monte empezó lentamente a recuperarse y Torás trató de recomponerse, pero el establecimiento continuó con la persiana bajada. Sin habitaciones, sin cafetería, sin restaurante y sin ese punto de encuentro contra la despoblación que, en los pueblos pequeños, vale mucho más que un simple negocio.

El entonces gestor del complejo no volvió a abrir sus puertas y el Ayuntamiento se vio obligado a iniciar un procedimiento judicial para recuperar las llaves del inmueble. Fueron más de dos años de litigio hasta que, con la fecha del juicio ya próxima, el exgerente ofreció devolverlas y alcanzar un acuerdo. El alcalde, Carlos del Río, lo tiene claro: el consistorio aceptó para no seguir perdiendo tiempo. "Si no, todavía estaríamos metidos en la batalla judicial”, resume.

Fachada del hotel Diosa Fortuna en Torás. / Mediterráneo

Primer paso hacia la reapertura

La recuperación efectiva del hotel llegó aproximadamente en febrero de 2025. A partir de ese momento comenzó una nueva carrera contrarreloj para adecentar el edificio, ponerlo en condiciones y, sobre todo, encontrar a alguien dispuesto a hacerse cargo de un complejo que no solo incluía alojamiento, sino también bar, cafetería y restaurante.

La misión no fue sencilla. El Ayuntamiento sacó el conjunto como un único lote, pero no encontraban candidatos. Así que el alcalde optó por cambiar la estrategia y dividir la explotación en dos partes. Por un lado, el hotel rural, con sus 16 habitaciones; por otro, el servicio gastronómico. La decisión acabó dando resultado.

Fotos del interior de una habitación del hotel Diosa Fortuna en Torás. / Mediterráneo

La primera pieza encajó en marzo, cuando una familia argentina decidió asumir la gestión del bar y la cafetería. Al frente está Marcos, que llevaba años trabajando en la hostelería en un municipio de Teruel, donde su familia estaba afincada desde hacía alrededor de 25 años. Con su llegada, el complejo empezó a recuperar movimiento, cafés, comidas y vida.

La segunda parte ha llegado ahora, con la reapertura del servicio de alojamiento. En este caso, la gestión del hotel rural ha quedado en manos de Elisa y su madre, Oxana, una familia procedente de Rusia con experiencia en el sector turístico tras haber trabajado en la antigua Marina d’Or, en Orpesa, y que en los últimos años vivía en Benidorm.

El contrato inicial se ha firmado por seis meses, hasta final de año. Será entonces cuando ambas partes hagan balance del camino recorrido y decidan si la experiencia continúa. Pero, de momento, Torás ya ha logrado lo más importante, como es devolver la actividad a un complejo que llevaba demasiado tiempo cerrado.

Foto de la inauguración del servicio de alojamiento del hotel rural de Torás. / Mediterráneo

"Alfombra roja para los que vienen con ganas de trabajar"

En un contexto político en el que la inmigración se utiliza a menudo como motivo de confrontación, Carlos del Río lanza un mensaje en sentido contrario. El alcalde defiende que en los pueblos pequeños la llegada de nuevas familias puede marcar la diferencia entre mantener servicios abiertos o ver cómo desaparecen. “Alfombra roja para todas aquellas personas que dejan su lugar de origen y se van a otro país con ganas de aportar y trabajar”, afirma.

El primer edil sostiene que, sin estos nuevos vecinos llegados de fuera, el hotel rural seguiría cerrado. Y no habla solo de este caso. Lo que ha ocurrido en Torás, apunta, refleja una realidad cada vez más común en el interior: la falta de relevo generacional está poniendo contra las cuerdas a muchos negocios familiares. “Los hijos han estudiado y no están por la labor de continuar con ese comercio familiar”, explica Del Río, que subraya que muchas veces es “la gente de fuera” la que permite mantener abiertos locales que, de otro modo, acabarían cerrando.

El alcalde de Torás, Carlos del Río, junto a las dos nuevas gerentes del lote habitacional del hotel Diosa Fortuna. / Mediterráneo

Torás es un buen ejemplo. La familia rusa y la argentina han permitido resucitar el hotel rural Diosa Fortuna, pero no son las únicas. El supermercado del pueblo también sigue funcionando gracias a otra familia argentina, mientras que la carnicería y el bar de la plaza están regentados por vecinos de origen rumano.

Así, cuatro años después del incendio que golpeó con dureza al municipio, Torás empieza a recuperar no solo monte, sino también vida. Y lo hace de la mano de familias que llegaron desde lejos, pero que hoy sostienen algunos de los servicios más cercanos y necesarios para el día a día del pueblo.