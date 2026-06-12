La feria de atracciones de Vinaròs, en el aire: ¿por qué amenazan los feriantes con no montar en fiestas?

La Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere de Vinaròs, que se celebrará del 19 al 29 de junio, podría arrancar o incluso quedarse este año sin una de sus propuestas más tradicionales: la feria de atracciones. Los feriantes que cada año instalan sus atracciones en el paseo de Fora Forat han mostrado su malestar por los cambios introducidos por el Ayuntamiento en la organización de estos festejos y aseguran que, si no se encuentra una solución, no están dispuestos a montar la feria este año.

El origen del conflicto se encuentra en la decisión municipal de instalar una noria en la zona portuaria, cerca del entoldado de fiestas, donde se desarrollarán buena parte de los conciertos y actividades programadas durante las celebraciones. Consideran que esta circunstancia divide la oferta lúdica en dos espacios diferenciados y a mucha distancia, alejando a sus atracciones del principal núcleo de afluencia de público.

El colectivo asegura que no fue informado previamente en ningún momento de esta decisión de instalar en el puerto una noria y lamentan haberse enterado cuando ya tenían avanzada la planificación y habían pagado las tasas. Durante los últimos años, la feria de atracciones se ha ubicado en el paseo de Fora Forat, convirtiéndose en uno de los puntos habituales de las fiestas de la capital del Baix Maestrat.

Los afectados también aseguran que además este año se les redujo el espacio habitual y ya tenían que montar dos atracciones menos que en ediciones anteriores. Los feriantes subrayan además el importante esfuerzo económico que supone participar en las fiestas, entre tasas, impuestos, transporte, montaje de las atracciones y contratación de personal. En este sentido, consideran que la separación entre la noria instalada en el puerto, donde se concentra gran parte de la programación festiva, y las atracciones ubicadas en Fora Forat reduce considerablemente la afluencia de visitantes, lo que afectaría a la rentabilidad de sus negocios.

Según explican, casi medio centenar de familias dependen directamente de esta actividad durante la temporada festiva.

Soluciones

Desde este colectivo se asegura que, aunque el Ayuntamiento no les ha ofrecido de momento ninguna alternativa, están abiertos al diálogo hasta el último momento para encontrar una solución que permita garantizar la viabilidad de la feria. Una de estas posibles soluciones que proponen es que la noria se instale con ellos en el recinto de Fora Forat, y no en el puerto.

A menos de una semana del inicio de las fiestas, la situación está lejos de resolverse y los feriantes mantienen su postura. Si no se alcanza un acuerdo en los próximos días, Vinaròs se quedará este año sin la tradicional feria de atracciones que acompaña desde hace décadas las celebraciones de Sant Joan i Sant Pere.