Los parques acuáticos que Castellón tendrá este verano

La provincia de Castellón afronta una nueva temporada de verano con una amplia oferta de ocio acuático repartida por distintos municipios. Esta oferta está compuesta de complejos con atracciones de vértigo hasta instalaciones familiares y nuevos proyectos municipales, los parques acuáticos se consolidan como uno de los principales reclamos turísticos del verano.

El referente histórico del sector continúa siendo Aquarama, en Benicàssim, que este 2026 celebra su 40 aniversario con importantes novedades. El parque abrirá la temporada con:

Una renovada imagen corporativa.

imagen corporativa. Una nueva zona infantil denominada " Chiquilandia ".

denominada " ". Una ampliación de su oferta gastronómica. Entre las incorporaciones destacan una hamburguesería llamada "La Burguesa" con propuestas innovadoras como la “gofreburguer” y un nuevo espacio de inspiración mediterránea llamado "La Tasqueta". Además, los tradicionales gofres de Aquarama podrán adquirirse también desde el exterior del recinto mediante una ventanilla habilitada para ello, abierta de 13:30 a 20:00 horas.

El complejo cuenta con más de 20 atracciones distribuidas en 45.000 metros cuadrados y mantiene algunas de las instalaciones más emblemáticas del panorama nacional.

Aquarama estrena la temporada de su 40 aniversario. / Toni Losas

Otra de las grandes novedades de la provincia es el nuevo parque acuático de la Vall d'Uixó, cuya apertura se fijó para el próximo 1 de julio. Estará ubicado en el paraje de Sant Josep, reforzando este paraje como uno de los grandes puntos más turísticos de la provincia. El recinto contará con:

Una gran piscina equipada con tres toboganes .

. Una zona infantil con juegos acuáticos.

con juegos acuáticos. Un splashpark con chorros de agua.

Áreas verdes de picnic.

de picnic. Solárium .

. Quiosco-cafetería y servicios complementarios.

El objetivo de este proyecto es combinar el turismo, el ocio familiar y el desarrollo económico a partir de este mismo verano.

Recreaciones de cómo será el futuro parque acuático de la Vall d'Uixó /

En el interior de la provincia, Segorbe vuelve a contar este verano con Segóbriga Park, un complejo acuático pensado especialmente para el público familiar. Las instalaciones combinan:

Piscinas. Zonas de juegos acuáticos. Toboganes adaptados a distintas edades.

Convirtiéndose en una de las principales alternativas de ocio estival en el Alto Palancia, el parque abrirá sus puertas del 12 de junio al 31 de agosto y manteniendo su apuesta por un modelo de diversión accesible y orientado a las familias.

Segóbriga Park combina toboganes, piscinas y naturaleza. / Mediterráneo

La oferta se completa en la costa con Magic Sports Waterpark, situado en el complejo turístico Magic World de Orpesa. Este parque acuático forma parte de la experiencia vacacional del Hotel Magic Sports y ofrece:

Piscinas.

Zonas de baño.

Espacios infantiles .

. Servicios complementarios para huéspedes y visitantes.

El recinto se integra dentro de la amplia propuesta de ocio del resort, que incluye otros parques acuáticos y de atracciones dirigidos al turismo familiar.

Imagen del parque acuático Magic Sports en Magic World Resort / MEDITERRÁNEO

Con estas cuatro propuestas repartidas entre la costa y el interior, Castellón refuerza este verano su posición como uno de los destinos de referencia para quienes buscan combinar turismo, diversión y actividades acuáticas durante los meses de calor.