Peñíscola mantiene el pulso contra el 'top manta' e incauta más de 200 artículos en la playa

El dispositivo conjunto de la Guardia Civil y la Policía Local de Peñíscola mantiene el pulso contra el top manta en el municipio. Los agentes han identificado esta semana nuevos puntos de venta ambulante no autorizada en la playa y han procedido a la retirada de todos los productos localizados, con un balance de más de 200 artículos incautados.

La actuación forma parte del operativo intensivo que se mantiene desde hace semanas en el paseo marítimo y en el entorno de la playa Norte, una de las zonas donde tradicionalmente se concentraba este tipo de venta, especialmente en periodos de gran afluencia turística como la Semana Santa o el verano.

El refuerzo policial ya fue visible durante las vacaciones de Pascua, cuando vecinos y visitantes comenzaron a detectar una mayor presencia de patrullas tanto a pie como en vehículo en distintos puntos del paseo. El objetivo era evitar la instalación de vendedores ambulantes junto al muro de la playa, una imagen habitual en años anteriores y que había llegado a derivar en episodios de tensión, amenazas e incluso agresiones a agentes de la autoridad.

Desde entonces, el Ayuntamiento ha insistido en la necesidad de abordar este problema de forma coordinada entre administraciones y cuerpos de seguridad. El alcalde, Andrés Martínez, ya explicó a este periódico que en una de las últimas reuniones mantenidas con la Subdelegación del Gobierno se puso de nuevo sobre la mesa la preocupación municipal por la venta fraudulenta y se acordó intensificar la colaboración para erradicar esta práctica.

El dispositivo se ha traducido en una presencia diaria de agentes en las zonas más sensibles del frente marítimo, especialmente en los puntos de mayor tránsito de turistas. La última intervención, con más de 200 productos retirados, confirma que el operativo sigue en marcha y que Peñíscola quiere llegar a la temporada alta con una vigilancia reforzada frente al top manta.

El Ayuntamiento defiende que la actuación busca proteger tanto la seguridad y la convivencia en el paseo marítimo como al comercio local, que desde hace años denuncia la competencia desleal que supone la venta ilegal de productos falsificados en una de las principales zonas turísticas del municipio.