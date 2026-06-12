Chicote obliga a parar el servicio en un restaurante de Castellón en su nuevo programa: "Lo puedes tirar en cualquier sitio de la cocina porque es todo un cubo de basura"

El restaurante Casa Pepe, situado en Peñíscola, se ha convertido en uno de los protagonistas televisivos de la semana tras su aparición en Servicio Secreto by Chicote, el nuevo programa de laSexta en el que Alberto Chicote se infiltra en restaurantes con dificultades para analizar desde dentro su funcionamiento real. El establecimiento, un negocio familiar ubicado en primera línea de playa, intenta salir adelante después de varios años marcados por las dificultades.

Una visita sorpresa para conocer la realidad del restaurante

En este formato, Chicote entra en los restaurantes de noche, cuando no hay nadie y sin previo aviso, con el objetivo de comprobar el verdadero estado del local y evitar que se limpie o se prepare más de lo habitual antes de su llegada. En el caso de Casa Pepe, el chef encontró el establecimiento en unas condiciones muy deficientes.

Mientras desarrollaba su inspección, Chicote localizó empapadores de perro orinados, trampas para ratas y una falta de limpieza evidente en distintas zonas del restaurante. El cocinero también hizo referencia a las paellas del dueño, que presumía de prepararlas muy bien, lanzando una de las frases más duras del programa: “Será la mierda lo que le da un sabor especial”.

Chicote viendo las concidiones en las que se encuentra la cocina / Atresmedia

Problemas de higiene y alimentos en mal estado

La situación se complicó todavía más cuando Chicote encontró prácticas que, según explicó, rozaban los límites legales en materia de higiene y seguridad alimentaria. Entre otros aspectos, detectó comida congelada en contacto directo con cartón, algo que calificó como una práctica prohibida: “Esto está absolutamente prohibido utilizarlo como almacenamiento de comida”, ya que en el cartón pueden viajar huevos de cucarachas y otros insectos.

El chef también encontró alimentos en mal estado: “Lo puedes tirar en cualquier sitio de la cocina porque es todo un cubo de basura”. En la cámara frigorífica, encuentra bastantes restos de sustancias poco reconocibles. “Una colección de mierda en el fondo que es lo más”, comenta Chicote tras echarle un ojo.

Chicote, en 'Servicio secreto by Chicote' / Atresmedia

Un clima laboral marcado por los reproches

Más allá del estado de la cocina, el programa también mostró un ambiente laboral muy deteriorado. Durante el servicio, los trabajadores se reprochaban constantemente los errores y señalaban de forma directa a Pepe, propietario del restaurante. “El principal problema de Casa Pepe es Pepe”, aseguró Onassis, uno de los trabajadores e hijo de Jane, la mujer del dueño.

Los gritos y las discusiones marcaron buena parte del servicio y dejaron ver una relación familiar muy desgastada. En varios momentos, los miembros del equipo se hablaban mal entre ellos, sin apenas capacidad para entenderse ni coordinarse dentro del restaurante.

Un servicio caótico y una situación de riesgo

Durante el servicio, la situación no mejoró. La cocina continuó funcionando sin la cautela necesaria, con episodios de contaminación cruzada constante, elaboraciones tardías y platos que no terminaron de convencer a los clientes.

Chicote entrando a Casa Pepe / Atresmedia

Uno de los momentos más graves llegó cuando una clienta informó de que era muy alérgica al marisco. Sin embargo, el camarero no trasladó correctamente la información a cocina ni tomó las medidas necesarias para proteger la salud de la comensal. Ante esta situación, Chicote decidió intervenir y detener el servicio: “Aquí puede haber una intoxicación grave, tengo que parar esto ya”.

La llegada de Chicote destapa las tensiones internas

Cuando el equipo de Casa Pepe descubrió la presencia de Chicote y el verdadero motivo de la grabación, comenzaron los reproches entre todos los miembros del restaurante. Nadie quiso asumir plenamente la responsabilidad de lo ocurrido, incluido Pepe, dueño y jefe del establecimiento.

La tensión aumentó todavía más cuando supieron que el programa había contado con la ayuda de un topo. A partir de ese momento, comenzaron las sospechas entre los trabajadores y familiares, intentando averiguar quién había dado la voz de alarma al equipo de Chicote.

Imagen de Pepe hablando con Chicote en el programa ‘Servicio Secreto by Chicote’ / Atresmedia

La difícil historia familiar detrás de Casa Pepe

En su conversación con Pepe, el programa mostró también la historia personal del propietario y de su familia. El restaurante arrastra una situación económica complicada después de perder parte de su estabilidad a raíz de la borrasca Gloria, un temporal que supuso un duro golpe para el negocio y agravó tanto la situación laboral como la familiar.

Pepe reconoció que Casa Pepe acumula una deuda de 60.000 euros. Hasta ese momento, el propietario no había hablado abiertamente de esta situación con su familia, ya que quería protegerlos y evitar que se preocuparan. Sin embargo, terminó admitiendo que no podía seguir afrontando el problema en solitario y pidió apoyo a los suyos para decidir si el restaurante debía continuar o cerrar definitivamente.

Pepe y su familia abrazados tras hablar del futuro del restaurante. / Atresmedia

Una familia al límite

Más allá de los problemas visibles en la cocina, el programa también puso de manifiesto el cansancio emocional de una familia que ha luchado por mantener el restaurante abierto a pesar de los obstáculos. Chicote insistió en la necesidad de repartir mejor las tareas, reforzar la organización interna y recuperar la implicación de todos para que el futuro de Casa Pepe no dependiera únicamente del esfuerzo de Pepe.

Para iniciar un verdadero cambio, el propietario aseguró que estaba dispuesto a escuchar y seguir los consejos de su familia. También se comprometió a dejar atrás los gritos y las discusiones constantes. Pepe terminó disculpándose con los suyos por su actitud y les pidió ayuda para seguir adelante. Entre todos, prometieron hacer un esfuerzo conjunto para cambiar la dinámica del restaurante y tratar de llevar el negocio a lo más alto.

Una nueva imagen para el restaurante

Como es habitual en el formato, la intervención concluyó con una renovación del establecimiento y una serie de propuestas destinadas a mejorar la imagen del restaurante. La finalidad era dotar a Casa Pepe de una identidad más cuidada y coherente con el ambiente marinero de Peñíscola, aprovechando además su privilegiada ubicación junto al mar.

Tras una mejora en el servicio y en la comida, el programa desveló finalmente la identidad del topo. Se trataba de Pauliane, hija de Jane, quien aseguró que había decidido pedir ayuda porque quería que Pepe abriera los ojos y pudiera salir adelante. “Tú has sido como mi padre”, le dijo al propietario, agradeciéndole todo lo que había hecho por ellos y mostrando su intención de ayudarle a recuperar el negocio.

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Imagen de Casa Pepe antes y después de la reforma (a la derecha) en ‘Servicio Secreto by Chicote’ / Atresmedia

Peñíscola, de nuevo en el escaparate nacional

La aparición de Casa Pepe en televisión ha generado un notable interés en torno al restaurante y ha vuelto a situar a Peñíscola en el escaparate nacional. En esta ocasión, lo ha hecho a través de una historia marcada por las dificultades de la hostelería familiar, la presión económica y el esfuerzo por sacar adelante un negocio local en uno de los municipios turísticos más reconocidos de la provincia de Castellón.