Almassora reúne a decenas de familias en sus Jornadas por la Seguridad Vial

El parque de educación vial de la calle Boqueras de Almassora acoge este fin de semana las Jornadas por la Seguridad Vial organizadas por el Ayuntamiento y la Policía Local, una iniciativa que reúne a numerosas familias en torno a actividades educativas y de ocio destinadas a fomentar conductas responsables en la vía pública.

La concejala de Seguridad Ciudadana, Silvana Rovira, ha inaugurado estas jornadas, que se desarrollan bajo el lema Jugamos hoy para movernos seguros mañana, destacando la importancia de inculcar desde edades tempranas valores relacionados con la prevención, el respeto a las normas de circulación y la movilidad segura.

Aprender jugando

Durante las dos jornadas, los asistentes disfrutan de circuitos viales infantiles, talleres creativos, pintacaras, actividades participativas y experiencias de realidad virtual, combinando aprendizaje y diversión en un entorno pensado para toda la familia.

Entrega de premios del concurso de educación vial celebrado en los centros educativos de Almassora. / MEDITERRÁNEO

La programación incluye propuestas dirigidas a acercar la educación vial a los más pequeños de una forma práctica y entretenida, favoreciendo la adquisición de hábitos seguros desde la infancia.

Concurso escolar de educación vial

Además, las jornadas han acogido la entrega de premios del concurso de educación vial desarrollado en los centros educativos del municipio, una iniciativa que busca reforzar el trabajo realizado durante el curso en las aulas.

Las actividades continúan este sábado por la tarde, de 17.00 a 20.00 horas. El domingo 14 de junio el parque volverá a abrir sus puertas a las 11.00 horas y la programación concluirá a las 13.30 horas.