Almassora reúne a decenas de familias en sus Jornadas por la Seguridad Vial
Circuitos infantiles, realidad virtual, talleres y actividades educativas protagonizan una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento y la Policía Local
El parque de educación vial de la calle Boqueras de Almassora acoge este fin de semana las Jornadas por la Seguridad Vial organizadas por el Ayuntamiento y la Policía Local, una iniciativa que reúne a numerosas familias en torno a actividades educativas y de ocio destinadas a fomentar conductas responsables en la vía pública.
La concejala de Seguridad Ciudadana, Silvana Rovira, ha inaugurado estas jornadas, que se desarrollan bajo el lema Jugamos hoy para movernos seguros mañana, destacando la importancia de inculcar desde edades tempranas valores relacionados con la prevención, el respeto a las normas de circulación y la movilidad segura.
Aprender jugando
Durante las dos jornadas, los asistentes disfrutan de circuitos viales infantiles, talleres creativos, pintacaras, actividades participativas y experiencias de realidad virtual, combinando aprendizaje y diversión en un entorno pensado para toda la familia.
La programación incluye propuestas dirigidas a acercar la educación vial a los más pequeños de una forma práctica y entretenida, favoreciendo la adquisición de hábitos seguros desde la infancia.
Concurso escolar de educación vial
Además, las jornadas han acogido la entrega de premios del concurso de educación vial desarrollado en los centros educativos del municipio, una iniciativa que busca reforzar el trabajo realizado durante el curso en las aulas.
Las actividades continúan este sábado por la tarde, de 17.00 a 20.00 horas. El domingo 14 de junio el parque volverá a abrir sus puertas a las 11.00 horas y la programación concluirá a las 13.30 horas.
- Una de las catedrales del almuerzo de la provincia de Castellón se traspasa
- Abre un nuevo restaurante en un entorno privilegiado de Castellón
- Adiós a uno de los chiringuitos con más historia de las playas de Castellón: 'Lo abrí junto a mi marido hace 17 años
- El parque acuático del interior de Castellón que combina toboganes, piscinas y naturaleza ya tiene fecha de apertura
- Una carretera clave del interior de Castellón ganará arcenes para mejorar el acceso a varios pueblos
- Chicote obliga a parar el servicio en un restaurante de Castellón en su nuevo programa: 'Lo puedes tirar en cualquier sitio de la cocina porque es todo un cubo de basura
- El proyecto que Benicarló llevaba 15 años esperando arrancará por fin este verano
- Así toma forma uno de los miradores con mejores vistas de Castellón