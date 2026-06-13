Arranca la XXIV Pujada a la Cova Santa con un participante especial: De Aielo de Malferit a la Vilavella para llegar a Altura, en carro

Desde hace veinticuatro años, con el inicio del verano, la Vilavella se convierte en el punto de partida de una peculiar romería, la que une este municipio de la Plana Baixa con el santuario de la Cova Santa, en Altura. Un recorrido que los participantes completan en carros y carretas tirados por caballos.

En esta edición, la organización ha confirmado la inscripción de más de veinte carreteros de municipos como la Vilavella, Nules, Almenara, la Vall d'Uixó, Onda y Almenara, pero también llegados desde Vilafranca, Teulada, o Picassent. Lo habitual cuando las distancias son tan largas, es que se organice el traslado hasta el punto de partida en camiones o remolques, pero este año, alguien ha querido convertir esta cita en una oportunidad: un joven de 24 años inició su particular romería en carro en Aielo de Malferit, hará casi una semana.

Es su primera vez en la Pujada a la Cova Santa, pero no se estrena ni mucho menos en estas experiencias de largo recorrido en las que aúna las dos cosas que más le gusta hacer: viajar y los animales.

Cuenta que la afición le viene de familia, concretamente de su tío Miguel, que fue quien le inoculó su conexión con los caballos. De su mano ha participado en numerosas ocasiones en la Volta en Carro a la provincia de Valencia, que se celebra anualmente la primera semana de julio.

Ángel, el joven de 24 años que ha salido con su carro, una mula y un macho desde Aielo de Malferit para hacer la romería hasta la Cova Santa. / J. L. SALES

De ahí, a plantearse como la mejor forma de viajar, ir en un carro. Así ha ido hasta Teruel; estuvo quince días realizando una ruta entre el País Vasco y Asturias; recorrió la Tinença de Benifassà, y esta vez se ha animado a probar con la romería a la Cova Santa.

La primera parte del reto en el que se ha embarcado en esta ocasión fue la que le llevó a completar los 135 kilómetros, aproximadamente, que separan Aielo de Malferit de la Vilavella, con varias paradas planificadas con la complicidad de amigos o conocidos que le han permitido hacer noche en sus cuadras.

Asegura que prioriza el bienestar de los animales, en esta ocasión, un macho y una haca, que tiran de un carruaje de cuatro ruedas que ha diseñado y construido él mismo, y al que no le falta espacio ni comodidades para que la ruta sea amable. No faltan varias garrafas de agua, para dar de beber «a los que son mi motor, sin ellos, si no están bien, el viaje se acaba». También lleva comida, pero estudia bien las localizaciones, para encontrar lugares donde proveerse de alimento.

La tecnología, indispensable

La tradición y la modernidad van de la mano, porque estudia las ubicaciones y las paradas con la ayuda del modo satélite de Google Maps, un recurso muy útil a la hora de saber los desniveles con los que se va a encontrar y los kilómetros que le separan de un punto concreto. La media de distancia diaria que completa son 30 kilómetros, «salgo muy pronto por la mañana, paramos en las horas de más calor y retomamos un poco después si es posible, para que los animales no padezcan».

Desde Aielo de Malferit hasta Picassent, donde hizo su segunda parada, viajó solo. A partir de ahí, se sumó el carro de Justo, que también se animó a disfrutar de la experiencia alargándola.

Su primera participación en la Pujada a la Cova Santa le está dejando buenas sensaciones, «son muy buena gente, nos han apoyado desde que hemos salido», asegura en referencia a la asociación organizadora. Destaca la oportunidad que supone «por la convivencia y conocer gente», que es lo que atrae de este tipo de encuentros.

Este domingo a mediodía está previsto que toda la comitiva llegue al santuario de Altura y emprenderán el regreso a la Vilavella, donde Ángel dará el viaje por concluido, «cargaremos y volveremos a casa, hay que trabajar».

Esfuerzo de organización

La asociación que preside Enrique Adsuara ha logrado no solo mantener en el tiempo la convocatoria, sino también consolidar la participación de un número considerable de carreteros, motivados por el buen ambiente y la organización, donde están muy estudiadas las paradas, en las que no falta agua, alimento y zonas de sombra, en especial para caballos y mulas.

Miembros de la organización en la noche previa a la salida de la romería desde la Vilavella. / J. L. SALES

Aun así, ninguna actividad con la participación de animales, más si cabe si la mayor parte del recorrido se realiza por carretera, está exenta del riesgo de que se produzcan accidentes. Si bien la tónica habitual es que no sea así, este año ha sido la excepción.

Este sábado, en la primera etapa, a la altura de Alfondeguilla, un caballo desbocado ha protagonizado un incidente en el que es han visto implicados varios motoristas y turismos.

Hasta que el propietario ha podido controlar al animal, según fuentes consultados, habría golpeado a un grupo de motoristas, entre los que ha habido varios heridos por contusiones. Según la Guardia Civil, al menos dos de ellos han sido trasladados al Hospital de la Plana. En la carrera, también ha causado daños en varios vehículos. Tal y como explican fuentes policiales, el tráfico va regulándose al paso de la romería, y los coches afectados no tendría nada que ver con la actividad. Estaban entre los que circulaban por la CV-230 en ese momento.