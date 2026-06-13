Benicarló desvela los nombres de sus falleras mayor e infantil para el 2027: Carla Martínez y Claudia Pratsevall

El mundo fallero de Benicarló celebró ayer la esperada elección de las máximas representantes de las fiestas josefinas locales para el próximo año 2027. El acto contó con la presencia de las 14 comisiones, la Junta Local, los familiares y amigos de las candidatas.

Finalmente, las elegidas fueron Carla Martínez, de la Falla Benicarló, como representante mayor; y Claudia Pratsevall, de El Grill, como fallera mayor infantil 2027.

La elección de la pequeña se realizó en directo a través del procedimiento de votación, mientras las candidatas permanecieron en sus domicilios o casales falleros.

Carla y Claudia serán las máximas representantes del 2027 en las fiestas josefinas de Benicarló. / Alba Boix

Por su parte, la elección de la mayor no fue necesaria, pues Carla Martínez era la única candidata al cargo. Tras la elección, fue el alcalde del municipio, Juanma Cerdá, el encargado de llamar por teléfono a las dos afortunadas.

Acto seguido, las cortes de honor de la Junta Local formaron frente al Magatzem de la Mar para celebrar la recepción de las afortunadas y su presentación.

Paso del testigo festivo

De esta forma, la fallera mayor y la infantil de Benicarló 2026, Noâ Pegueroles y Yune Sánchez, pasaron el testigo a sus sucesoras en el cargo en un emocionante acontecimiento. Con este acto, la Junta Local Fallera de la localidad dio inicio a un nuevo capítulo de la historia de las Fallas del Norte.

Las y los representantes de las comisiones falleras benicarlandas, en la tradicional foto de familía tras la elección de las falleras mayores de la ciudad. / Alba Boix

Las candidatas que no fueron las afortunadas son Cayetana Lluch, de Nou Barri, y Carlota Cerdá, de L’Embut. Junto a ellas, la corte infantil la forman Rafael Caracuel, Beltrán Ibáñez, Miguel Belver, Leo Calvo, Lucía Ortiz, Valentina Martínez, Alicia Miralles, Alexia Maria Popa, Elsa Albarrán, Roc Crespo, Martina Juanena y Aitana Monfort. Y la otra está formada por Raquel Gomis, Cristina Colom, Nerea Ferri, Jessica Bel, Ana Miguélez, Paula Palomo, Mar González, Carmen Portolés, Aitana Bel, Noelia López y Beatriz Avilés.