Burriana prepara la mayor promoción de vivienda protegida en décadas

Burriana podría estar a las puertas de la mayor promoción de vivienda protegida de las últimas décadas. La gestora de cooperativas TPM Homes ha adquirido dos inmuebles en la ciudad para desarrollar 107 viviendas, de las que 68 estarán destinadas a alquiler protegido permanente y 39 a venta protegida, en un contexto marcado por la dificultad para acceder a una vivienda a precios asequibles.

La empresa presentó esta semana el proyecto al Ayuntamiento en una reunión de trabajo en la que participaron representantes de TPM Homes, el alcalde, Jorge Monferrer, el concejal de Urbanismo, Mario Trullen, y la concejala de Servicios Sociales, Isabel Monfort.

Reunión de trabajo entre TPM Homes y miembros del equipo de gobierno con el alcalde, Jorge Monferrer a la cabeza. / MEDITERRÁNEO

En el encuentro, la compañía dio a conocer los detalles de la actuación y los próximos pasos previstos en la tramitación administrativa. De hecho, actualmente están trabajando en la redacción definitiva de la documentación técnica con el objetivo de solicitar la licencia de obras el próximo mes de septiembre.

La primera de las actuaciones se ubicará en un solar de la calle Roberto Roselló, junto a la parcela que el Ayuntamiento adquirió a la Sareb para el Plan Vive de la Generalitat. En esta ubicación se levantará un bloque de 39 viviendas protegidas en régimen de compra. Estos inmuebles estarán configurados principalmente con tres dormitorios e incluirán plaza de aparcamiento.

Solar de la calle Roberto Roselló donde TPM Homes prevé construir 39 viviendas protegidas en venta. / Isabel Calpe

La segunda promoción sumará las 68 viviendas restantes, que se destinarán íntegramente al alquiler protegido permanente para garantizar que mantengan siempre su función social. El proyecto se construirá sobre la estructura inacabada de un edificio situado entre la avenida Pere IV y la avenida Llombai, un esqueleto de hormigón abandonado desde la crisis inmobiliaria que ahora será recuperado.

Estos pisos serán mayoritariamente de una y dos habitaciones. Además, la propuesta global prevé habilitar espacios comunitarios e instalaciones compartidas entre los edificios, cuyos detalles están por concretar.

"Es una gran noticia porque 100 viviendas en Burriana son muchísimas y, sobre todo, que la mayoría sean de alquiler", ha señalado Monferrer, quien ha recordado que el mercado del arrendamiento se encuentra actualmente muy tensionado en el municipio.

Aunque el alcalde evita afirmarlo con rotundidad, considera que podría tratarse de la mayor promoción de vivienda protegida impulsada en Burriana en muchos años. "No recuerdo una actuación de estas dimensiones", apunta, al tiempo que destaca el peso que tendrá el alquiler asequible dentro del conjunto del proyecto.

Impulso inversor

La iniciativa es de carácter privado, aunque el munícipe ha reconocido que el Ayuntamiento ha mantenido contactos con distintas cooperativas y promotores a raíz de la adquisición del solar municipal destinado al Plan Vive de la Generalitat. En ese proceso, el consistorio trasladó a los posibles inversores las ventajas existentes en el municipio para este tipo de desarrollos, entre ellas la bonificación del 50% del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) aplicable a las promociones de vivienda protegida.

Así, a este último proyecto se suma la futura construcción de 56 viviendas en la zona del Puerto y el avance de Portolevante, una iniciativa que regenerará más de 48.000 m2 en la zona marítima con áreas residenciales y comerciales.

La modernización del parque local cuenta ya con hitos como el edificio sostenible Llar Habitat Grao o la zona de la escollera de poniente, que ya ha superado el trámite ambiental para construir unas 95 nuevas viviendas.

Monferrer ha manifestado que “la llegada de nuevos proyectos de construcción es la prueba evidente de que Burriana es hoy una ciudad de oportunidades que genera confianza en el sector inversor”.