Así cambiará la forma de tirar la basura en Benicàssim con 20.000 cubos para residuos orgánicos

Benicàssim quiere llevar la separación de la basura orgánica a todos los hogares. El Ayuntamiento ha iniciado el reparto gratuito de 20.000 cubos marrones y bolsas biodegradables para reforzar este hábito en casa y facilitar que los restos de comida, frutas, verduras y pequeños residuos vegetales acaben en el contenedor marrón.

La campaña coincide con la Semana del Medio Ambiente y llega cuando el municipio ya ha alcanzado el 50% de implantación de las nuevas islas de contenedores. El reparto comenzó este jueves en el mercado ambulante y continuará durante las próximas semanas en distintos puntos estratégicos de la localidad.

La iniciativa busca facilitar la separación de materia orgánica desde los hogares. El objetivo es incrementar el reciclaje, reducir la cantidad de basura que termina en vertedero y mejorar la eficiencia del servicio municipal de recogida.

La alcaldesa, Susana Marqués, ha destacado que “la sostenibilidad se construye con pequeñas acciones cotidianas que, sumadas, generan grandes resultados para el conjunto de la sociedad”. Además, ha subrayado que el Ayuntamiento está realizando una importante inversión para modernizar la gestión de los residuos y ofrecer a los vecinos las herramientas necesarias para participar activamente en este cambio.

Marqués también ha señalado que la implantación progresiva de las nuevas islas de contenedores y el reparto de cubos y bolsas biodegradables forman parte de una estrategia integral para adaptar Benicàssim a los objetivos europeos de economía circular y protección ambiental.

Menos residuos al vertedero

La concejala de Medio Ambiente, Vanessa Batalla, ha explicado que la recogida selectiva de materia orgánica constituye uno de los principales retos de los municipios en los próximos años, ya que representa una parte muy importante de los residuos que generan los hogares.

“Separar correctamente los restos de comida, frutas, verduras o pequeños residuos vegetales permite transformarlos posteriormente en recursos útiles, reduciendo el impacto ambiental y mejorando la sostenibilidad del sistema”, ha indicado la edil.

El Ayuntamiento complementará el reparto con acciones informativas y de sensibilización para resolver dudas y fomentar el uso adecuado del contenedor marrón entre la ciudadanía.

La programación de la Semana del Medio Ambiente continuará además durante los próximos días con nuevas actividades de concienciación, como el espectáculo familiar Balla amb Els Ferralla y el Mercado Circular Sostenible del IES Violant Casalduch.