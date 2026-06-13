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La lista completa con los 49 chiringuitos que tienes que visitar en Castellón: el mapa definitivo del verano

De Vinaròs a Almenara, repasamos todos los locales que abren en la provincia de norte a sur para tus comidas, cenas y tardeos frente al mar

Chiringuito de playa.

Chiringuito de playa. / JM López

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Marta Solsona

Marta Solsona

El buen tiempo ya ha llegado a la provincia de Castellón, y con él, las ganas incontrolables de pisar la arena, sentir la brisa del Mediterráneo y disfrutar de un buen tardeo o una buena cena junto a tus amigos. La temporada de verano está a la vuelta de la esquina y los chiringuitos de la costa ya preparan sus cartas de cócteles y tapas más deliciosas para que la gente disfrute un año más de estos meses tan bonitos. Para que no te pierdas nada y sepas exactamente dónde plantar la toalla, hemos trazado la ruta de chiringuitos definitiva de norte a sur. ¡Toma nota!

Mapa de los chiringuitos de la provincia de Castellón

Mapa de los chiringuitos de la provincia de Castellón / Mediterráneo

Vinaròs

El mapa costero de la provincia arranca con Vinaròs y este verano contará con dos opciones situadas en sus playas urbanas principales, muy cerca del centro del casco urbano:

Benicarló

Benicarló es una zona de perfil más tranquilo y tradicional, dónde sus dos establecimientos están ubicados en las playas periféricas del municipio:

Peñíscola

Peñíscola tiene tres opciones que se reparten entre la concurrida Playa Norte y zonas más apartadas de los grandes hoteles, siendo uno de los puntos con mayor afluencia turística de la provincia:

Alcalà de Xivert (Alcossebre)

Alcossebre mantiene una oferta más reducida contando únicamente con un establecimiento en una de sus playas más visitadas:

Torreblanca (Torrenostra)

El núcleo marítimo concentra toda su actividad en una sola playa y este año suma cuatro opciones juntas, lo que amplía bastante la oferta de restauración en la misma arena:

Foto de un grupo de clientes consumiendo en un chiringuito en una playa.

Clientes consumiendo en un chiringuito de playa / Mediterráneo

Cabanes (Torre de la Sal)

Torre de la Sal es una zona caracterizada por sus cámpings y un entorno menos urbanizado. A pesar de eso, dispone de cuatro opciones integradas en las zonas de playa cercanas a estos alojamientos:

Orpesa

La oferta Orpesa este año se divide entre la zona de Les Amplaries y los locales ubicados a lo largo del paseo marítimo peatonal, contando con dos opciones:

Benicàssim

Es uno de los municipios con más tradición de tardeo y restauración playera. Sus siete locales se distribuyen por todo el litoral, destacando la concentración en la Platja Heliópolis:

Castelló

La capital tiene una zona de playa muy amplia y con mucha actividad hostelera y musical, contando con cinco chiringuitos que este año se concentran principalmente en la playa del Gurugú y la del Pinar:

Almassora

Un litoral residencial, muy local y familiar que mantiene un único servicio de chiringuito en la zona de Ben-Afelí:

Imagen de un chiringuito en la playa del Gurugú de Castelló, este lunes.

Chiringuito en la playa del Gurugú en Castelló / KMY ROS

Burriana

La zona de la Playa del Arenal de Burriana destaca por tener una alta concentración de locales tipo beach club, siendo uno de los puntos con mayor oferta de ocio nocturno y juvenil de toda la lista:

Nules

Una playa tradicional de residentes locales y segundas residencias que cuenta con tres establecimientos repartidos por su litoral para dar servicio de tapas y bebidas:

Moncofa

Moncofa ofrece una lista de seis locales, la mayoría de ellos enfocados a dar servicio de comidas, menús y raciones en zonas accesibles del municipio:

Xilxes

Una costa marcada por sus espigones donde se instalan hasta cuatro opciones diferentes, combinando el formato de merendero tradicional con locales de copas por la noche:

Almenara

El límite sur de la provincia cierra la ruta con seis establecimientos en Almenara situados a lo largo de su playa de piedras y paseo de madera, ofreciendo servicio tanto de día como de noche:

Noticias relacionadas y más

La costa de Castellón volverá a reunir este verano decenas de chiringuitos repartidos por sus principales playas, desde Vinaròs hasta Almenara. Espacios que combinan gastronomía, ocio y ambiente mediterráneo y que se han convertido en una de las señas de identidad de la temporada estival, ya sea para tomar un refresco después de un baño, disfrutar de una comida frente al mar o alargar el día con música y buen ambiente al caer el sol. Ahora solo queda elegir destino, extender la toalla y comenzar la ruta.

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