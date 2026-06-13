La lista completa con los 49 chiringuitos que tienes que visitar en Castellón: el mapa definitivo del verano
De Vinaròs a Almenara, repasamos todos los locales que abren en la provincia de norte a sur para tus comidas, cenas y tardeos frente al mar
El buen tiempo ya ha llegado a la provincia de Castellón, y con él, las ganas incontrolables de pisar la arena, sentir la brisa del Mediterráneo y disfrutar de un buen tardeo o una buena cena junto a tus amigos. La temporada de verano está a la vuelta de la esquina y los chiringuitos de la costa ya preparan sus cartas de cócteles y tapas más deliciosas para que la gente disfrute un año más de estos meses tan bonitos. Para que no te pierdas nada y sepas exactamente dónde plantar la toalla, hemos trazado la ruta de chiringuitos definitiva de norte a sur. ¡Toma nota!
Vinaròs
El mapa costero de la provincia arranca con Vinaròs y este verano contará con dos opciones situadas en sus playas urbanas principales, muy cerca del centro del casco urbano:
- Xiringuito de platja "El Sesgat" - Platja del Fortí
- Lo Xirin - Platja de Forat a Forat
Benicarló
Benicarló es una zona de perfil más tranquilo y tradicional, dónde sus dos establecimientos están ubicados en las playas periféricas del municipio:
- GURUGÚ Xiringuito-Beach - Platja de la Caracola
- Bar Mar Chica Benicarló - Platja de la Mar Xica
Peñíscola
Peñíscola tiene tres opciones que se reparten entre la concurrida Playa Norte y zonas más apartadas de los grandes hoteles, siendo uno de los puntos con mayor afluencia turística de la provincia:
- Chiringuito MARDEL Peñiscola - Platja Nord
- Tumbao Beach Bar - Platja del Migjorn
- Entre Dos Aguas - Platja de Peñíscola
Alcalà de Xivert (Alcossebre)
Alcossebre mantiene una oferta más reducida contando únicamente con un establecimiento en una de sus playas más visitadas:
- El Xiringuito Las Fuentes - Platja de las Fuentes
Torreblanca (Torrenostra)
El núcleo marítimo concentra toda su actividad en una sola playa y este año suma cuatro opciones juntas, lo que amplía bastante la oferta de restauración en la misma arena:
- Savage Beach - Platja del Nord
- La Tapilla Chiringuito - Platja del Nord
- Pitu Beach - Platja de Torrenostra
- Playa Escondida Chiringuito - Platja de Torrenostra
Cabanes (Torre de la Sal)
Torre de la Sal es una zona caracterizada por sus cámpings y un entorno menos urbanizado. A pesar de eso, dispone de cuatro opciones integradas en las zonas de playa cercanas a estos alojamientos:
- Chiringuito Dolce Vita - Platja de Torre la Sal
- Casa Artemio - Platja de Torre la Sal
- Chiriplaya Bravoplaya - Platja de Torre la Sal
- Pura Vida - Platja de Torre la Sal
Orpesa
La oferta Orpesa este año se divide entre la zona de Les Amplaries y los locales ubicados a lo largo del paseo marítimo peatonal, contando con dos opciones:
- Salitre - Platja Morro de Gos
- Chiringuito Marea Beach Bar - Platja Morro de Gos
Benicàssim
Es uno de los municipios con más tradición de tardeo y restauración playera. Sus siete locales se distribuyen por todo el litoral, destacando la concentración en la Platja Heliópolis:
- Salina Beach - Platja Almadraba
- Villa Sofía - Platja Torre San Vicent
- ZALÊ Beach House - Platja Torre San Vicente
- Botavara Escuela de Vela - Platja els Terrers
- Columbretes Benicasim - Platja Heliópolis
- Chiringuito Green Wave Benicassim - Platja Heliópolis
- AQUA BENICASSIM - Platja Heliópolis
Castelló
La capital tiene una zona de playa muy amplia y con mucha actividad hostelera y musical, contando con cinco chiringuitos que este año se concentran principalmente en la playa del Gurugú y la del Pinar:
- LAPLAYA CASTELLÓN BEACH LOUNGE - Platja del Gurugú
- Solé Rototom Beach - Platja del Gurugú
- Bocana - Platja del Gurugú
- Handsom - Platja del Pinar
- Dharma Playa - Platja del Pinar
Almassora
Un litoral residencial, muy local y familiar que mantiene un único servicio de chiringuito en la zona de Ben-Afelí:
- La Mar Salá Chiringuito - Platja de Ben-Afelí
Burriana
La zona de la Playa del Arenal de Burriana destaca por tener una alta concentración de locales tipo beach club, siendo uno de los puntos con mayor oferta de ocio nocturno y juvenil de toda la lista:
- Saoco Club - Platja l'Arenal
- TABOO Burriana - Platja l'Arenal
- CALIMA CLUB - Platja l'Arenal
- Playa Carmela Beach Club - Platja l'Arenal
- Garabatto Beach - Platja l'Arenal
- Moma Burriana - Platja l'Arenal
- Merendero Manolo - Platja l'Arenal
Nules
Una playa tradicional de residentes locales y segundas residencias que cuenta con tres establecimientos repartidos por su litoral para dar servicio de tapas y bebidas:
- Blau i Brisa - Platja de l'Alcudia
- Chiringuito del Faro - Platja del Bovalar
- Chiringuito Les Dunes - Platja de les Marines
Moncofa
Moncofa ofrece una lista de seis locales, la mayoría de ellos enfocados a dar servicio de comidas, menús y raciones en zonas accesibles del municipio:
- Casa Playa Chiringuito - Platja de Pedraroja
- Merendero Tajani - Platja de Pedraroja
- El Salaet - Platja de Masbó
- Chiringuito Boquerón - Platja de Masbó
- Merendero La "O" - Platja de l'Estanyol
- Nuevo establecimiento adjudicado pero todavía no ha abierto - Platja de Masbó
Xilxes
Una costa marcada por sus espigones donde se instalan hasta cuatro opciones diferentes, combinando el formato de merendero tradicional con locales de copas por la noche:
- Popeye Beach Bar - Platja de les Cases
- Kanalla Beach Bar - Platja de les Cases
- Okiki terraza de playa - Platja El Cerezo
- Chiringuito Punta Sur Xilxes - Platja El Cerezo
Almenara
El límite sur de la provincia cierra la ruta con seis establecimientos en Almenara situados a lo largo de su playa de piedras y paseo de madera, ofreciendo servicio tanto de día como de noche:
- Titus Bovar - Platja Casablanca
- Chiringuito Dunes - Platja Casablanca
- B and Q Beach bar - Platja Casablanca
- Bocachica Almenara - Platja Casablanca
- MAR DE FUSTA - Platja Casablanca
- Chiringuito Ca Mª Angeles - Platja Casablanca
La costa de Castellón volverá a reunir este verano decenas de chiringuitos repartidos por sus principales playas, desde Vinaròs hasta Almenara. Espacios que combinan gastronomía, ocio y ambiente mediterráneo y que se han convertido en una de las señas de identidad de la temporada estival, ya sea para tomar un refresco después de un baño, disfrutar de una comida frente al mar o alargar el día con música y buen ambiente al caer el sol. Ahora solo queda elegir destino, extender la toalla y comenzar la ruta.
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