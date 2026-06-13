El fenómeno de los perfumes en YouTube tiene aroma de Castellón: así ha llegado a los 100.000 suscriptores

Lo que comenzó como un proyecto personal para compartir opiniones, análisis y recomendaciones sobre perfumes se ha convertido en uno de los canales de referencia de la perfumería en español. El castellonense Ernesto Serret, creador del canal de YouTube @perfumones, ha alcanzado los 100.000 suscriptores y ha recibido la Placa de Plata de YouTube, el reconocimiento oficial que la plataforma concede a los creadores que superan esta cifra.

El logro tiene un valor añadido si se tiene en cuenta que el canal fue creado en noviembre de 2022. En apenas tres años y medio, Serret, vecino de Vinaròs, ha conseguido reunir una comunidad internacional de aficionados a la perfumería y acumular más de diez millones de visualizaciones en sus contenidos.

El vinarocense Ernesto Serret alcanza los 100.000 suscriptores en YouTube con su canal de perfumería. / Javier Flores

Un nicho que ha encontrado su comunidad

Desde este municipio de Castellón, el creador ha sabido abrirse camino en un sector muy especializado, donde la credibilidad, el conocimiento y la independencia de criterio son claves para ganarse la confianza de la audiencia. Sus análisis, comparativas, recomendaciones y reseñas de fragancias han convertido a @perfumones en una referencia para miles de seguidores de España, Latinoamérica y otros países de habla hispana.

A diferencia de otros ámbitos con audiencias masivas, la perfumería constituye un nicho muy concreto dentro de la creación de contenido digital. Precisamente por ello, alcanzar los 100.000 suscriptores supone un hito especialmente significativo, ya que refleja la capacidad del canal para conectar con una comunidad fiel y apasionada por el mundo de las fragancias.

La Placa de Plata reconoce la constancia de Serret y su cercanía con una audiencia que busca información clara, directa y útil sobre perfumes de todo tipo: desde fragancias económicas hasta perfumes nicho, pasando también por la perfumería árabe, una de las categorías que más interés despierta entre los aficionados.

De Vinaròs a miles de pantallas

La trayectoria de Ernesto Serret demuestra también el potencial de los proyectos digitales desarrollados desde ciudades de tamaño medio. Gracias a YouTube y a las plataformas digitales, el creador ha conseguido proyectar su contenido mucho más allá de su entorno cercano y llevar el nombre de Castellón a una comunidad global.

“Es una gran satisfacción alcanzar este objetivo y hacerlo llevando el nombre de Vinaròs a miles de personas de todo el mundo”, ha señalado Serret tras recibir el reconocimiento.

Con la obtención de la Placa de Plata, @perfumones entra en el reducido grupo de creadores españoles especializados en perfumería que han logrado superar la barrera de los 100.000 suscriptores. Un reconocimiento que premia años de trabajo constante y que confirma el crecimiento de una comunidad que sigue aumentando día tras día.