Orpesa blinda la Torre Colomera y reduce un 28% la edificabilidad de su entorno

La protección de la Torre Colomera y de uno de los enclaves más sensibles del litoral de Orpesa avanza. La Generalitat ha emitido un informe ambiental favorable al Plan Especial de Protección del monumento, un documento que introduce cambios relevantes en la ordenación de su entorno y que contempla una reducción superior al 28% de la edificabilidad prevista respecto al planeamiento anterior.

La resolución, publicada este viernes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), permite continuar la tramitación del plan, aunque condiciona su aprobación definitiva al cumplimiento de una serie de exigencias destinadas a reforzar la protección del paisaje, el patrimonio y los valores ambientales de la zona.

Una de las principales novedades del documento afecta a la franja situada entre la vía verde y el mar. El plan reserva este espacio para la conservación del entorno y no permitirá nuevas edificaciones, salvo aquellas vinculadas a la protección del litoral, la funcionalidad de la vía verde o la prestación de servicios públicos.

La Generalitat considera que esta regulación contribuye a preservar el paisaje histórico de la torre, uno de los elementos patrimoniales más representativos de la costa castellonense.

Otra de las condiciones destacadas es la obligación de realizar un estudio de integración paisajística que analice cómo afectarían las futuras edificaciones a la imagen de la Torre Colomera y de su entorno litoral.

El informe incluso advierte de que, en función de los resultados de ese análisis, podría ser necesario replantear parte de la ordenación prevista, aumentando la separación entre construcciones o reforzando la vegetación para minimizar su impacto visual.

Otra foto de la Torre Colomera. / Turisme Comunitat Valenciana

Un entorno con valores naturales y patrimoniales

La Torre Colomera, declarada bien de interés cultural, forma parte del histórico sistema defensivo levantado en la costa valenciana entre los siglos XVI y XVII para vigilar las incursiones piratas. Su entorno se encuentra además dentro de un área de elevado valor ambiental y paisajístico.

El expediente recoge también la presencia de la campanilla valenciana, una especie de flora protegida endémica de las montañas costeras de Castellón y Valencia, así como la necesidad de adoptar medidas específicas frente a riesgos de erosión, incendios forestales y protección de acuíferos.

El plan sigue adelante

La Generalitat concluye que la propuesta no tendrá efectos ambientales negativos significativos y considera suficiente la evaluación ambiental simplificada para continuar con la tramitación. No obstante, el documento exige nuevos informes en materia de patrimonio cultural, paisaje, costas e infraestructura verde antes de su aprobación definitiva.

El avance del plan supone un paso importante para definir el futuro urbanístico de un espacio que durante años ha estado en el centro del debate entre desarrollo urbanístico, conservación del paisaje y protección patrimonial en el litoral de Orpesa.