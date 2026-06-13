Inquietud entre los colectivos taurinos ante la aprobación del nuevo reglamento de 'bous al carrer'

A las puertas de la época del año que concentra la mayor parte de espectáculos de bous al carrer, el pleno del Consell del viernes ha aprobado el nuevo reglamento para estas celebraciones. Un documento que se lleva negociando desde hace más de un lustro y que genera dudas entre los colectivos implicados. Hay luz verde para la nueva regulación, pero no se ha publicado todavía en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Un paso que se dará en los próximos días, y que revelará si hay alguna letra pequeña. Sobre todo en aquellos aspectos que pueden dar lugar a interpretaciones.

La presidenta del Colegio de Veterinarios de Castellón, Natalia Gil, está a la espera de leer el texto completo. Sobre su papel en la fiesta, "sabemos que la palabra veterinario está mencionada en varios artículos, pero no sabemos si nuestra función está concretada". Considera que su papel "queda como una figura potestativa, pero no obligatoria". Afirma que le deja "un mal sabor de boca, porque seguimos estando donde estábamos".

Papel veterinario

Por el momento, su presencia solo es imprescindible en los encierros de bou embolat. En cuanto a la figura del veterinario de guardia, "no sabemos quién estará autorizado para desempeñar esta función, si un habilitado o un veterinario con título oficial". Una duda que espera se aclare con la publicación del reglamento.

Por parte de los aficionados, la Federación de Peñas de Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana ha convocado una reunión de la directiva en los próximos días, y el 21 de junio se "realizará un encuentro con las agrupaciones más representativas". Además, se barajan las fechas del 28 de junio o el 5 de julio para una reunión general.

Dudas de los aficionados

El presidente de la federación, Germán Zaragozá, afirma que tiene "muchas dudas al no tener el reglamento completo". Además, señala que la aprobación llega en un momento de gran actividad para estos espectáculos, lo que puede dificultar la presentación de posibles recursos. "Este reglamento no entra en vigor hasta el próximo 1 de enero, pero solo habría tiempo hasta mediados de agosto para estos recursos".

De los aspectos que ha podido conocer del texto, critica dos elementos concretos. Zaragozá considera que la declaración favorable de los ayuntamientos "es una ilegalidad, porque desde que se incluyó en el reglamento de 2015, abre la puerta a que un consistorio prohíba un espectáculo sin tener la potestad; la regulación depende de las comunidades autónomas y la competencia final es del Estado".

Aspectos positivos

También critica que no se incluyan los festejos de formación para menores de 16 años, "como sí hay en otras comunidades autónomas". Pese a ello, el presidente de la federación expone que hay elementos positivos, como considerar como participante a aquel que esté detrás de la barrera del cadafal hasta una distancia de dos metros de los barrotes, especificaciones técnicas o la posibilidad de exhibir modalidades tradicionales de otras zonas, como Aragón o Portugal.