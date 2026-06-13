Les Penyes de la Vall refuerzan su apuesta por abrir las puertas de su concurso de ganaderías a las de Castellón

Cuando faltan menos de dos meses para que la Vall d'Uixó viva su Semana Grande, la directiva de les Penyes en Festes ha dado a conocer los detalles de su programa, en el que uno de los platos fuertes será el encierro de cerriles, que este año será posible por el patrocinio de una empresa local que está de aniversario, Lopsacons, que celebra su 20 aniversario.

Como ya adelantó Mediterráneo el pasado mes de febrero, el encierro está previsto para el 2 de agosto a las ocho de la mañana, con toros de la ganadería de Espartaco. Así se inaugurará un cartel que mantiene sus clásicos: encierros diarios, matinales, tardes de concurso y noches taurinas, con la nota distintiva de abrir las puertas del certamen a las ganaderías de la provincia de Castellón que nunca antes se habían puesto a prueba en esta plaza.

En esta ocasión, la novedad llega de la mano de dos hierros que, como defiende la directiva de les Penyes, se están distinguiendo en su participación en festejos por todo el territorio valenciano. «Han demostrado que se encuentran en un nivel alto para conseguir ser las ganadoras», defienden desde la organización. Se trata de las ganaderías de Hermanos Bellés y de Les Coves.

Entre las cuatro ganaderías restantes para completar las seis del concurso, no faltarán las que ocuparon el podio en el 2025. La Paloma, de Xaló (Alicante), cerrará el programa como le corresponde, por tradición, al ganador de la edición anterior. Será el domingo 9 de agosto. En la jornada previa será el turno de Laura Parejo, que está realizando grandes intervenciones en esta plaza. Uno de los favoritos, Fernando Machancoses, será el encargado de abrir el concurso el mismo día del encierro. Y para completar la lista de aspirantes, Eulogio Mateo volverá desde Navarra a una plaza que conoce bien.

Matinales y noches taurinas

A la hora de completar las propuestas taurinas, las fiestas suelen contar con la colaboración de las peñas. Es el caso de la habitual noche de vacas enfundadas (4 de agosto) patrocinada por Marca Ambrasser, que vuelve a confiar en Toropasión para este espectáculo.

Por su parte, la peña Cosacos ofrecerá, por primera vez en la programación de les Penyes en Festes, una trashumancia con la ganadería de Víctor Rodenas. Será el jueves 6 de agosto a las 10.00 horas, lo que ha llevado a la organización a retrasar el encierro de ese día, que se correrá a continuación.

Después de cada encierro hay un matinal, que en el caso del primer día estará protagonizado por los toros del encierro. A partir de ese día, en este orden, se exhibirán animales de Hermanos Guillamón y sus toros capones, El Gallo de Moncofa; Germans Colomer, Alberto Garrido y Dani Machancoses.

Las noches taurinas (los días 2 y 3), estarán protagonizadas por los toros de Espartaco, que compartirán velada con astados de Hermanos Cali y Hermanos Benavent.

A este apartado hay que sumarle la amplia programación musical y citas tan emblemáticas como los disfraces y los concursos gastronómicos, que cuentan siempre con una masiva participación.

Desde la directiva que preside Héctor Bermúdez, que encaran el último del ciclo festivo de tres años que decidieron asumir, destacan todas las colaboraciones, especialmente la que hace posible el encierro de cerriles, porque «han permitido elaborar una programación más amplia y variada, que no habría sido posible de contar únicamente con nuestros propios medios».

Aprovechando la presentación de la programación, Bermúdez ha remarcado que desde que asumieron la organización de les Penyes «habremos hecho algunas cosas bien y otras mal, pero siempre trabajando con la intención de mejorar un poquito la gestión de esta fiesta», a lo que ha añadido que «cuando me preguntan si merece la peña estar aquí, en mi posición, lo pienso y debato en mi mente, y no tengo ningún tipo de duda de que merece la pena, solo por haber conocido a personas maravillosas, que me han ayudado, sin pedir nada a cambio».