Onda prepara alegaciones para frenar el impacto de las plantas solares en el campo

Los agricultores de Onda y el Ayuntamiento han decidido hacer frente común ante los distintos proyectos de instalación de placas solares planteados en el término municipal. El Consell Agrari ha acordado presentar alegaciones a las iniciativas que afecten a zonas rurales y estudiar una modificación de la normativa urbanística para reforzar el control municipal sobre este tipo de actuaciones.

Actualmente, todos los proyectos se encuentran en fase de estudio por parte de las administraciones competentes para su aprobación, tanto la Generalitat Valenciana como el Gobierno de España.

El consistorio reunió al Consell Agrari, integrado mayoritariamente por agricultores de las comunidades de regantes de la Cota 220 y Villa de Onda, así como de la Cooperativa Local, con el objetivo de consensuar medidas para regular, dentro de las competencias municipales, la implantación de plantas solares en el municipio.

Alegaciones y posibles cambios urbanísticos

Durante la reunión se acordó presentar alegaciones a los proyectos ya planteados que puedan tener afección sobre el suelo agrícola y, al mismo tiempo, estudiar una modificación de la normativa del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para establecer nuevos mecanismos de control sobre futuras instalaciones.

La concejala de Agricultura, Maria Baila, ha asegurado que “este Ayuntamiento estará siempre al lado de nuestros agricultores y los intereses del campo, porque forman parte del ADN ondense y lo que no es bueno para ellos no es bueno para Onda. Por eso les hemos escuchado y vamos a trabajar codo con codo”.

El papel del Consell Agrari

El Consell Agrari Municipal de Onda es el órgano local de participación, consulta y asesoramiento en materia agrícola. Entre sus funciones figura el análisis de la realidad agraria del municipio, así como la detección de problemas y necesidades del sector.

El organismo está formado por representantes políticos de todos los grupos municipales, comunidades de regantes, agricultores de la Cooperativa Local, representantes de FEPAC-ASAJA y agentes rurales de la Policía Local y del Grupo ROCA de la Guardia Civil, especializados en la prevención de robos en el campo.