El pueblo de Castellón con solo 30 vecinos que construirá apartamentos para atraer habitantes y salvar su futuro

Las medidas para ganar población en los pueblos pequeños se han convertido en una prioridad para muchos municipios del interior de Castellón, donde la falta de vivienda disponible, la ausencia de empleo local y el envejecimiento amenazan la continuidad de núcleos rurales con muy pocos habitantes. En este contexto, facilitar el acceso a una casa se plantea como una de las herramientas clave para frenar la despoblación y atraer a nuevos vecinos que quieran vivir en un entorno tranquilo sin renunciar a la conexión con áreas urbanas próximas.

En esa línea, el Ayuntamiento de Sacañet ha impulsado un proyecto para construir siete apartamentos rurales con el objetivo de ganar población y contribuir a mantener vivo el municipio. El consistorio ha sacado a licitación por 60.000 euros la contratación de los servicios de arquitectura para redactar el proyecto de un edificio residencial en un solar municipal situado en la calle Ballestería.

Ubicación de Sacañet, en la comarca del Alto Palancia.

Vivienda para atraer nuevos vecinos

La actuación se encuentra todavía en una fase inicial, pero supone el primer paso para levantar un inmueble de nueva planta con siete apartamentos. La intención municipal es que, una vez ejecutado el proyecto, una parte de las viviendas pueda venderse y otra destinarse al alquiler a precios asequibles.

El alcalde, Roberto Gil, explica que el objetivo principal no es turístico, sino asentar población de forma estable. “Para nosotros es esencial ganar población para mantener el pueblo”, señala. El municipio cuenta con 67 habitantes censados, según los datos del INE de 2025, aunque la realidad diaria es mucho más reducida: entre semana viven alrededor de 30 personas, una cifra que aumenta ligeramente los fines de semana y que en verano puede alcanzar los 300 habitantes.

El Ayuntamiento considera que la creación de estos apartamentos puede ayudar a responder a una demanda existente. “Hay demanda de alquiler, pero no hay viviendas”, resume Gil. La falta de casas disponibles es uno de los principales obstáculos para que nuevos vecinos puedan instalarse en esta localidad del Alto Palancia.

Teletrabajo, calma rural y cercanía a Valencia

Pese a pertenecer a la provincia de Castellón, Sacañet se encuentra más cerca del área metropolitana de Valencia que de Castellón capital, un factor que el Ayuntamiento ve clave para atraer nuevos vecinos. De hecho, se encuentra a unos 40 kilómetros de l’Eliana, a 30 km de Llíria y a unos 50 minutos en coche de València ciudad, lo que permite compatibilizar la vida en un entorno rural con desplazamientos laborales hacia zonas con mayor actividad económica.

Además, el municipio dispone de fibra óptica, una condición clave para quienes puedan teletrabajar. El alcalde reconoce que en el pueblo hay un bar, pero no empresas, por lo que las opciones pasan por trabajar a distancia o desplazarse al área de influencia de Valencia y regresar a dormir en un entorno rural, tranquilo y cuidado.

La iniciativa cuenta con financiación procedente del Fondo de Compensación del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, que permitirá sufragar la redacción del proyecto técnico, el estudio geotécnico y el estudio de seguridad y salud previos a la futura ejecución de las obras.

La memoria valorada contempla una superficie construida de 566,77 metros cuadrados y un presupuesto de ejecución material estimado de 534.916,69 euros, aunque la inversión definitiva dependerá del proyecto constructivo que se redacte y de las fases que se determinen posteriormente.

El consistorio ha sacado a licitación por 60.000 euros la contratación de los servicios de arquitectura para redactar el proyecto de un edificio residencial en un solar municipal situado en la calle Ballestería. / Turisme Comunitat Valenciana

Más suelo para crecer

El Ayuntamiento también ha pedido ayuda a la Diputación de Castellón para ampliar el planeamiento urbanístico del municipio, ya que actualmente la disponibilidad de suelo es limitada. La intención del consistorio es poder generar nuevas parcelas municipales con vistas a su venta para la construcción de viviendas.

Sacañet forma parte de la Ruta 99, que reúne municipios de la Comunitat Valenciana con menos de 100 habitantes. Además de su reto demográfico, el pueblo destaca por su entorno natural, sus rutas senderistas y el monte La Bellida, de 1.334 metros de altitud, desde donde se obtienen vistas panorámicas que alcanzan incluso el Mediterráneo.

El municipio fue reconstruido en 1941 tras quedar destruido al final de la Guerra Civil y hoy conserva dos núcleos habitados, Sacañet y Canales, rodeados de montañas. Su paisaje, sus antiguos neveros y su tranquilidad forman parte de los atractivos de un pueblo que busca ahora una nueva oportunidad para seguir vivo.