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Burriana investiga su pasado con Sant Gregori como posible centro romano de producción de vino

La Fundación Palarq selecciona el proyecto de la UJI entre 115 estudios de toda España para analizar materiales del yacimiento burrianense

Vista aérea del yacimiento de la villa romana marítima de Sant Gregori, uno de los enclaves arqueológicos más importantes de la Comunitat Valenciana.

Vista aérea del yacimiento de la villa romana marítima de Sant Gregori, uno de los enclaves arqueológicos más importantes de la Comunitat Valenciana. / MEDITERRÁNEO

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Concha Marcos

Burriana

La villa romana marítima de Sant Gregori seguirá desvelando nuevos secretos de su pasado gracias a una subvención concedida por la Fundación Palarq a la Universitat Jaume I para el estudio de materiales arqueológicos recuperados en este importante yacimiento de Burriana. La ayuda permitirá avanzar en el conocimiento científico del enclave y profundizar en su posible papel como centro especializado en la elaboración de vino durante la época romana.

La Fundación Palarq, entidad privada dedicada al impulso de proyectos de investigación arqueológica de excelencia, ha seleccionado un total de 115 iniciativas de toda España dentro de su convocatoria de ayudas analíticas 2025-2026. Entre ellas figura el estudio centrado en Sant Gregori, considerado uno de los yacimientos arqueológicos más destacados de la Comunitat Valenciana.

Nuevos datos sobre la actividad de la villa romana

Bajo el título Sant Gregori (Burriana, España). Hacia una propuesta interpretativa como centro de producción especializado en la elaboración de vino, el proyecto permitirá realizar análisis especializados sobre materiales arqueológicos recuperados en las excavaciones.

El objetivo es obtener nuevos datos sobre las actividades productivas desarrolladas en la villa romana y profundizar en el conocimiento de su posible especialización vitivinícola.

Investigadores trabajan en el estudio y conservación de los restos arqueológicos hallados en el yacimiento de Sant Gregori.

Investigadores trabajan en el estudio y conservación de los restos arqueológicos hallados en el yacimiento de Sant Gregori. / MEDITERRÁNEO

La iniciativa se desarrolla en colaboración con el Museo Arqueológico Municipal de Burriana (MAMBU) a través del Aula de Arqueología Mediterránea, un proyecto conjunto impulsado desde hace años por el Ayuntamiento de Burriana, el museo y la Universitat Jaume I.

Un referente arqueológico en la Comunitat Valenciana

El concejal de Cultura, Alejandro Clausell, ha destacado que esta colaboración ha convertido el yacimiento de Sant Gregori en un referente para la investigación arqueológica valenciana, combinando excavación, formación universitaria, transferencia de conocimiento y divulgación patrimonial.

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Asimismo, ha valorado que el respaldo de la Fundación Palarq confirma la relevancia científica y patrimonial de la villa romana dentro del panorama arqueológico nacional y ha subrayado la importancia de la colaboración entre instituciones para seguir poniendo en valor la riqueza histórica de Burriana.

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