Torreblanca reabre el consultorio médico de la playa del 15 de junio al 30 de septiembre

Torreblanca volverá a contar desde este lunes, 15 de junio, con consultorio médico en la playa para reforzar la atención sanitaria durante la temporada estival. El servicio permanecerá operativo hasta el 30 de septiembre y permitirá atender tanto a los vecinos como a los numerosos visitantes que recibe la localidad durante los meses de verano.

El consultorio contará con médico y enfermera de lunes a viernes en horario de 9.00 a 11.30 horas, facilitando así la asistencia sanitaria básica en una de las zonas con mayor afluencia de población durante la época estival.

Además, los usuarios podrán solicitar cita previa a través del teléfono 964 157 430.

Refuerzo sanitario para los meses de mayor afluencia

La alcaldesa de Torreblanca, Tania Agut, ha destacado la importancia de este recurso para garantizar una atención sanitaria cercana durante los meses en los que la población del municipio aumenta considerablemente.

“La apertura del consultorio de la playa es un servicio fundamental para ofrecer una respuesta rápida y cercana tanto a nuestros vecinos como a las personas que eligen Torreblanca para disfrutar de sus vacaciones”, ha señalado.

Agut ha agradecido asimismo la colaboración de la Conselleria de Sanidad para mantener operativo este dispositivo asistencial.

“Durante el verano nuestra población aumenta considerablemente y es imprescindible adaptar los servicios públicos a esa realidad. La atención sanitaria es una prioridad y este consultorio contribuye a mejorar la calidad asistencial y la tranquilidad de residentes y visitantes”, ha afirmado.

La puesta en marcha de este servicio forma parte del refuerzo sanitario previsto para el periodo estival en los municipios costeros de la Comunitat Valenciana, con el objetivo de atender el incremento de demanda derivado de la llegada de turistas y residentes temporales.