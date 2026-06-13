Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mejor nota en la PAUEntrevista VoulgarisChicote en CastellónInauguración cuartel CastellóCalendario escolar CastellónAgenda fin de semana
instagramlinkedin

Vinaròs celebra su primera Bicicletada con más de un centenar de escolares

Alumnos de 6º de Primaria de los seis centros educativos participaron en talleres de educación vial, primeros auxilios y circulación segura

Escolares de 6º de Primaria participan en una de las actividades prácticas de circulación segura organizadas por la Policía Local durante la primera Bicicletada de Vinaròs.

Escolares de 6º de Primaria participan en una de las actividades prácticas de circulación segura organizadas por la Policía Local durante la primera Bicicletada de Vinaròs. / MEDITERRÁNEO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Javier Flores

Vinaròs

Vinaròs ha celebrado una jornada dedicada a la educación vial y a la promoción de hábitos de movilidad segura con la primera Bicicletada organizada por la Concejalía de Gobernación y la Policía Local. La iniciativa reunió a más de un centenar de alumnos de 6º de Primaria de los seis centros educativos de la localidad, que participaron en diferentes actividades formativas antes de recorrer las calles de la ciudad sobre dos ruedas.

El Centro del Conocimiento Vinalab fue el punto de encuentro de una actividad que combinó formación, concienciación y ocio. Durante toda la mañana, los escolares adquirieron conocimientos básicos sobre circulación vial y seguridad en bicicleta a través de talleres impartidos por agentes de la Policía Local.

Educación vial y primeros auxilios

La jornada comenzó con una sesión teórica en el auditorio del Vinalab, donde los agentes explicaron las principales normas de tráfico y las señales que regulan la circulación en la vía pública. El objetivo fue acercar conceptos esenciales de seguridad vial a los más jóvenes de una manera didáctica y adaptada a su edad.

Posteriormente, los participantes asistieron a un taller de primeros auxilios desarrollado con la colaboración de Cruz Roja. Además de conocer algunas nociones básicas para actuar ante una emergencia, los alumnos tuvieron la oportunidad de visitar una ambulancia y descubrir de primera mano el equipamiento sanitario con el que trabajan los profesionales de emergencias.

Noticias relacionadas y más

Ruta en bicicleta por la ciudad

La programación continuó con actividades prácticas centradas en el manejo de la bicicleta y la circulación segura. Los escolares pusieron en práctica los conocimientos adquiridos durante la mañana antes de iniciar una ruta ciclista por distintos puntos de la ciudad, siempre acompañados y supervisados por agentes de la Policía Local.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una de las catedrales del almuerzo de la provincia de Castellón se traspasa
  2. Abre un nuevo restaurante en un entorno privilegiado de Castellón
  3. Adiós a uno de los chiringuitos con más historia de las playas de Castellón: 'Lo abrí junto a mi marido hace 17 años
  4. El parque acuático del interior de Castellón que combina toboganes, piscinas y naturaleza ya tiene fecha de apertura
  5. Una carretera clave del interior de Castellón ganará arcenes para mejorar el acceso a varios pueblos
  6. Chicote obliga a parar el servicio en un restaurante de Castellón en su nuevo programa: 'Lo puedes tirar en cualquier sitio de la cocina porque es todo un cubo de basura
  7. El proyecto que Benicarló llevaba 15 años esperando arrancará por fin este verano
  8. Así toma forma uno de los miradores con mejores vistas de Castellón

Vinaròs celebra su primera Bicicletada con más de un centenar de escolares

Vinaròs celebra su primera Bicicletada con más de un centenar de escolares

Caudiel logra 451.000 euros para transformar su campo de fútbol y reforzar el deporte comarcal

Caudiel logra 451.000 euros para transformar su campo de fútbol y reforzar el deporte comarcal

Burriana investiga su pasado con Sant Gregori como posible centro romano de producción de vino

Burriana investiga su pasado con Sant Gregori como posible centro romano de producción de vino

Onda prepara alegaciones para frenar el impacto de las plantas solares en el campo

Onda prepara alegaciones para frenar el impacto de las plantas solares en el campo

Torreblanca reabre el consultorio médico de la playa del 15 de junio al 30 de septiembre

Torreblanca reabre el consultorio médico de la playa del 15 de junio al 30 de septiembre

La lista completa con los 49 chiringuitos que tienes que visitar en Castellón: el mapa definitivo del verano

La lista completa con los 49 chiringuitos que tienes que visitar en Castellón: el mapa definitivo del verano

El fenómeno de los perfumes en YouTube tiene aroma de Vinaròs: así ha llegado a los 100.000 suscriptores

El fenómeno de los perfumes en YouTube tiene aroma de Vinaròs: así ha llegado a los 100.000 suscriptores

Sacañet construirá apartamentos para atraer habitantes y salvar su futuro

Sacañet construirá apartamentos para atraer habitantes y salvar su futuro
Tracking Pixel Contents