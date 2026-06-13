Vinaròs celebra su primera Bicicletada con más de un centenar de escolares

Vinaròs ha celebrado una jornada dedicada a la educación vial y a la promoción de hábitos de movilidad segura con la primera Bicicletada organizada por la Concejalía de Gobernación y la Policía Local. La iniciativa reunió a más de un centenar de alumnos de 6º de Primaria de los seis centros educativos de la localidad, que participaron en diferentes actividades formativas antes de recorrer las calles de la ciudad sobre dos ruedas.

El Centro del Conocimiento Vinalab fue el punto de encuentro de una actividad que combinó formación, concienciación y ocio. Durante toda la mañana, los escolares adquirieron conocimientos básicos sobre circulación vial y seguridad en bicicleta a través de talleres impartidos por agentes de la Policía Local.

Educación vial y primeros auxilios

La jornada comenzó con una sesión teórica en el auditorio del Vinalab, donde los agentes explicaron las principales normas de tráfico y las señales que regulan la circulación en la vía pública. El objetivo fue acercar conceptos esenciales de seguridad vial a los más jóvenes de una manera didáctica y adaptada a su edad.

Posteriormente, los participantes asistieron a un taller de primeros auxilios desarrollado con la colaboración de Cruz Roja. Además de conocer algunas nociones básicas para actuar ante una emergencia, los alumnos tuvieron la oportunidad de visitar una ambulancia y descubrir de primera mano el equipamiento sanitario con el que trabajan los profesionales de emergencias.

Ruta en bicicleta por la ciudad

La programación continuó con actividades prácticas centradas en el manejo de la bicicleta y la circulación segura. Los escolares pusieron en práctica los conocimientos adquiridos durante la mañana antes de iniciar una ruta ciclista por distintos puntos de la ciudad, siempre acompañados y supervisados por agentes de la Policía Local.