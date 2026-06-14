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Almassora incorpora a 11 desempleados para reforzar los servicios públicos

Nueve contrataciones proceden del Plan de Empleo Municipal y permitirán reforzar áreas como atención al público, limpieza y mantenimiento de instalaciones

La alcaldesa, María Tormo, junto a los nuevos trabajadores incorporados al Ayuntamiento dentro de los programas municipales de empleo.

La alcaldesa, María Tormo, junto a los nuevos trabajadores incorporados al Ayuntamiento dentro de los programas municipales de empleo. / MEDITERRÁNEO

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Concha Marcos

Almassora

El Ayuntamiento de Almassora ha incorporado a 11 personas desempleadas para reforzar distintos servicios municipales. Nueve de las contrataciones corresponden al XVIII Plan de Empleo Municipal, mientras que las otras dos han sido posibles gracias a subvenciones concedidas por la Diputación de Castellón.

La alcaldesa, María Tormo, ha presidido el acto de toma de posesión de los nuevos trabajadores, que desarrollarán labores de apoyo en áreas como atención al público, limpieza, mantenimiento de edificios e instalaciones públicas y otros servicios municipales.

Tormo ha destacado que el objetivo de estas iniciativas es favorecer la inserción laboral de personas desempleadas del municipio, mejorar su empleabilidad y facilitar la adquisición de experiencia profesional que les permita acceder al mercado laboral.

La alcaldesa también ha subrayado la dimensión social de este tipo de programas, al considerar que contribuyen a generar oportunidades y mejorar la calidad de vida de las familias beneficiarias.

Más de 1,25 millones en empleo y formación

El XVIII Plan de Empleo Municipal se suma a otras iniciativas impulsadas por el consistorio en materia de ocupación y capacitación profesional. Durante el pasado ejercicio, el Ayuntamiento destinó cerca de 377.000 euros a programas de empleo y más de 876.000 euros a acciones formativas, alcanzando una inversión global superior a 1,25 millones de euros.

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A estas actuaciones se añaden otros programas actualmente en marcha, como la escuela taller, el taller de empleo y el próximo plan agrario estival.

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