Así era el parque acuático más famoso de Castellón hace 40 años: el increíble cambio de Aquarama en imágenes

Hace 40 años, en el verano de 1986, Aquarama abría sus puertas en Benicàssim con una propuesta novedosa para la época, un gran parque acuático que combinaba aventura, ocio familiar y servicios de restauración en un mismo recinto. Aquel proyecto, pionero en España, pronto se convirtió en uno de los grandes atractivos turísticos del verano en la costa castellonense.

Primer logo y valla publicitaria de Aquarama / Aquarama

Las imágenes de archivo muestran un parque muy diferente al actual. Entre ellas destacaba el Salto del Ángel, el tobogán que se convirtió en el símbolo de Aquarama durante sus primeros años y que todavía permanece en la memoria de miles de usuarios. Dos años después de su inauguración llegó otra de las grandes novedades: la Piscina de Olas. En 1988 causó sensación al recrear la experiencia del mar en un entorno controlado y familiar, convirtiéndose rápidamente en uno de los espacios más concurridos del parque.

Salto del Ángel / Mediterráneo

Con el paso de los años, Aquarama fue creciendo y renovándose y el Salto del Ángel dio paso a nuevas atracciones como Big Slide y La Lombriz, integrantes de la familia de los kamikazes. Más adelante llegarían propuestas aún más espectaculares, como el Salto del Diablo, inaugurado en 2011, o el Space Shot, una lanzadera capaz de elevar a los visitantes hasta 60 metros de altura en apenas dos segundos.

Spaceshot - Lanzadera Espacial / Mediterráneo

Pero los cambios no solo se han producido en las atracciones. Si en los años ochenta y noventa era habitual hacer cola en taquilla para comprar las entradas, hoy la experiencia comienza mucho antes de llegar al parque, ya que la digitalización permite adquirir los accesos por internet, planificar la visita desde el teléfono móvil y disfrutar de servicios pensados para hacer más cómoda la jornada.

Las fotografías antiguas reflejan también una evolución en materia de seguridad. Algunas prácticas habituales en los primeros años, como ciertos modos de lanzarse por los toboganes, ya no están permitidas, debido a que la modernización de las instalaciones ha ido acompañada de una adaptación constante a las nuevas normativas y a las necesidades de los visitantes.

Niños jugando en Aquarama en el año 2000 / Mediterráneo

En 2026, coincidiendo con su 40 aniversario, Aquarama afronta una nueva etapa marcada por la renovación de su imagen corporativa, una nueva página web y la incorporación de nuevos espacios y servicios. Sin embargo, pese a todos los cambios, el parque mantiene intacta la esencia con la que nació hace cuatro décadas, ofreciendo diversión, emoción y recuerdos compartidos durante el verano.

Aquarama estrena la temporada de su 40 aniversario. / Toni Losas

Cuatro décadas después, las fotografías demuestran cuánto ha cambiado Aquarama. Pero también recuerdan que la ilusión con la que generaciones enteras han vivido cada verano entre sus piscinas, toboganes y atracciones sigue igual.