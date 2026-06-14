Burriana convierte su legado modernista en uno de los grandes planes culturales del fin de semana

Burriana ha vuelto la mirada a uno de sus tesoros más valiosos este fin de semana. El patrimonio modernista de la ciudad se ha convertido en el gran protagonista de una programación que ha llenado las calles de arte, historia, fotografía y gastronomía, atrayendo a numerosos vecinos y visitantes interesados en descubrir la huella arquitectónica que distingue a la capital de la Plana Baixa.

Bajo el lema Arte, historia, patrimonio y sabor, el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Turismo, ha impulsado una nueva edición del Fin de Semana Modernista, una propuesta que ha logrado completar todas sus actividades y consolidarse como una de las iniciativas culturales más atractivas del calendario local.

La programación arrancó el sábado con un taller de ilustración impartido por el reconocido dibujante burrianense Pedro Cifuentes. Los participantes tuvieron la oportunidad de plasmar sobre el papel algunos de los elementos más característicos del patrimonio local, combinando creatividad y divulgación histórica en una experiencia muy participativa.

Patrimonio para mirar y saborear

La jornada continuó con una de las propuestas más originales del programa: un taller gastronómico modernista celebrado en el Mercado Municipal. La actividad incluyó una degustación y un show cooking de una tapa dulce inspirada en el modernismo, en cuya elaboración colaboraron varios asistentes.

La concejala de Turismo, Noelia Peris, ha destacado que estas jornadas han permitido redescubrir el legado histórico y arquitectónico de Burriana a través de experiencias participativas capaces de combinar distintas disciplinas culturales. Según ha señalado, el objetivo ha sido ofrecer una propuesta dinámica que fusionara arte, fotografía y gastronomía para acercar el patrimonio local a todos los públicos.

Rutas por las fachadas más emblemáticas

La programación dominical ha incluido dos visitas guiadas centradas en las fachadas modernistas de la ciudad. Los participantes recorrieron algunos de los inmuebles más representativos para conocer los detalles ornamentales, la influencia de la naturaleza en sus diseños y los elementos arquitectónicos que caracterizan este estilo artístico. Como recuerdo de la experiencia, quienes completaron la ruta recibieron una tote bag exclusiva ilustrada con uno de los edificios modernistas más emblemáticos de la localidad.

Participantes en algunas de las actividades organizadas durante el Fin de Semana Modernista. / MEDITERRÁNEO

El cierre llegó con un taller de fotografía dedicado precisamente a capturar la esencia de estos inmuebles históricos. La actividad permitió a los asistentes aprender técnicas para resaltar los detalles decorativos y la singularidad de un patrimonio que forma parte de la identidad urbana de Burriana.

El éxito de participación registrado durante todo el fin de semana confirma el interés que despierta el modernismo local y refuerza la apuesta municipal por convertir el patrimonio histórico en un atractivo cultural y turístico capaz de dinamizar la ciudad más allá de la temporada estival.