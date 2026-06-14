La motonáutica deja un millón de impacto económico en Burriana

La celebración de la segunda prueba del Campeonato de España de Motos de Agua 2026 ha dejado en Burriana un impacto mediático valorado en más de un millón de euros, según el informe de emisión y difusión elaborado tras la competición. La cita, disputada en la playa del Arenal, reunió a cerca de 90 de los mejores pilotos nacionales en las modalidades de Circuito y Rallyjet.

La competición, organizada por la Real Federación Española de Motonáutica y la Federación Valenciana de Motonáutica en colaboración con el Ayuntamiento de Burriana, volvió a convertir la costa de la capital de la Plana Baixa en uno de los grandes escaparates nacionales de este deporte.

Los datos recogidos tras el evento sitúan el valor comercial de la cobertura mediática en 1.060.000 euros, una cifra que refleja el alcance alcanzado por la prueba tanto en televisión como en plataformas digitales y medios especializados.

La repercusión audiovisual llegó a través de espacios como Estelas de RTVE Play y plataformas como LALIGA+, COE TV, Movistar+ y Náutica TV, además de publicaciones especializadas y redes sociales vinculadas al sector náutico.

Burriana refuerza su papel en la motonáutica

El concejal de Deportes, Fran Capdevila, ha destacado que la playa del Arenal se convirtió durante varios días en el epicentro nacional de la motonáutica y ha valorado especialmente la capacidad de estas competiciones para proyectar la imagen de Burriana más allá del ámbito deportivo.

Según ha señalado, el retorno mediático conseguido demuestra que apostar por eventos de primer nivel no solo atrae a deportistas y aficionados, sino que también contribuye a reforzar la promoción turística y la visibilidad del municipio en toda España