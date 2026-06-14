Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Compra apartamentos CastellónEntrevista Voulgaris (2ª parte)Ruta chiringuitosBenicàssimCalendario escolar CastellónAgenda fin de semana
instagramlinkedin

Nules renueva la placa dedicada al exrector Fernando Romero Subirón

El acto reconoce la trayectoria del rector de la Universitat Jaume I entre 1995 y 2001 y su contribución al desarrollo universitario de Castellón

El exrector de la Universitat Jaume I, Fernando Romero Subirón, intervino en el acto celebrado junto a la calle dedicada a su figura.

El exrector de la Universitat Jaume I, Fernando Romero Subirón, intervino en el acto celebrado junto a la calle dedicada a su figura. / MEDITERRÁNEO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Concha Marcos

Nules

Nules ha renovado la placa de la calle dedicada a Fernando Romero Subirón, rector de la Universitat Jaume I de Castellón entre 1995 y 2001, en un acto institucional que ha reunido al alcalde, David García, miembros de la corporación municipal y representantes de diferentes ámbitos sociales y educativos.

Con esta actuación, el Ayuntamiento reafirma el reconocimiento a una figura clave para el desarrollo de la enseñanza superior en las comarcas de Castellón, gracias a su papel en la puesta en marcha y consolidación de la Universitat Jaume I.

Durante el acto, García ha destacado la importancia de preservar la memoria de las personas de Nules que han contribuido al progreso colectivo. “Fernando Romero Subirón representa los valores del esfuerzo, el conocimiento y el compromiso con la sociedad, unos valores que continúan siendo una referencia para las nuevas generaciones”, ha señalado.

La nueva placa del carrer Rector Fernando Romero Subirón refuerza el reconocimiento del municipio a una figura clave para la consolidación de la UJI.

La nueva placa del carrer Rector Fernando Romero Subirón refuerza el reconocimiento del municipio a una figura clave para la consolidación de la UJI. / MEDITERRÁNEO

La renovación de la placa simboliza también el vínculo de Nules con el mundo universitario y con una institución relevante para la provincia como la UJI. El nombre de Fernando Romero Subirón forma ya parte de la guía de calles municipal como reconocimiento permanente a su trayectoria y a su contribución al desarrollo educativo, cultural y social de Castellón.

Noticias relacionadas y más

Desde el Ayuntamiento han subrayado que este homenaje reivindica la educación como motor de progreso y pone en valor el legado de una figura que contribuyó a acercar la universidad a la ciudadanía.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Una de las catedrales del almuerzo de la provincia de Castellón se traspasa
  2. Abre un nuevo restaurante en un entorno privilegiado de Castellón
  3. Adiós a uno de los chiringuitos con más historia de las playas de Castellón: 'Lo abrí junto a mi marido hace 17 años
  4. El parque acuático del interior de Castellón que combina toboganes, piscinas y naturaleza ya tiene fecha de apertura
  5. Una carretera clave del interior de Castellón ganará arcenes para mejorar el acceso a varios pueblos
  6. Chicote obliga a parar el servicio en un restaurante de Castellón en su nuevo programa: 'Lo puedes tirar en cualquier sitio de la cocina porque es todo un cubo de basura
  7. Un pueblo de Castellón con solo 30 vecinos construirá apartamentos para atraer habitantes y salvar su futuro
  8. El proyecto que Benicarló llevaba 15 años esperando arrancará por fin este verano

Nules renueva la placa dedicada al exrector Fernando Romero Subirón

Nules renueva la placa dedicada al exrector Fernando Romero Subirón

Almassora incorpora a 11 desempleados para reforzar los servicios públicos

Almassora incorpora a 11 desempleados para reforzar los servicios públicos

Onda destina más de 50.000 euros a rehabilitar viviendas del centro histórico

Onda destina más de 50.000 euros a rehabilitar viviendas del centro histórico

La motonáutica deja un millón de impacto económico en Burriana

La motonáutica deja un millón de impacto económico en Burriana

La ruta de los chiringuitos de Benicàssim: estos son los 5 rincones donde tapear frente al mar este verano

La ruta de los chiringuitos de Benicàssim: estos son los 5 rincones donde tapear frente al mar este verano

Así era el parque acuático más famoso de Castellón hace 40 años: el increíble cambio de Aquarama en imágenes

Así era el parque acuático más famoso de Castellón hace 40 años: el increíble cambio de Aquarama en imágenes

El Síndic de Greuges saca tarjeta roja a Cultura y al Ayuntamiento de Nules por el estado de la ermita del Calvari

El Síndic de Greuges saca tarjeta roja a Cultura y al Ayuntamiento de Nules por el estado de la ermita del Calvari

Benicarló desvela los nombres de sus falleras mayor e infantil para el 2027: Carla Martínez y Claudia Pratsevall

Benicarló desvela los nombres de sus falleras mayor e infantil para el 2027: Carla Martínez y Claudia Pratsevall
Tracking Pixel Contents