Nules renueva la placa dedicada al exrector Fernando Romero Subirón
El acto reconoce la trayectoria del rector de la Universitat Jaume I entre 1995 y 2001 y su contribución al desarrollo universitario de Castellón
Nules ha renovado la placa de la calle dedicada a Fernando Romero Subirón, rector de la Universitat Jaume I de Castellón entre 1995 y 2001, en un acto institucional que ha reunido al alcalde, David García, miembros de la corporación municipal y representantes de diferentes ámbitos sociales y educativos.
Con esta actuación, el Ayuntamiento reafirma el reconocimiento a una figura clave para el desarrollo de la enseñanza superior en las comarcas de Castellón, gracias a su papel en la puesta en marcha y consolidación de la Universitat Jaume I.
Durante el acto, García ha destacado la importancia de preservar la memoria de las personas de Nules que han contribuido al progreso colectivo. “Fernando Romero Subirón representa los valores del esfuerzo, el conocimiento y el compromiso con la sociedad, unos valores que continúan siendo una referencia para las nuevas generaciones”, ha señalado.
La renovación de la placa simboliza también el vínculo de Nules con el mundo universitario y con una institución relevante para la provincia como la UJI. El nombre de Fernando Romero Subirón forma ya parte de la guía de calles municipal como reconocimiento permanente a su trayectoria y a su contribución al desarrollo educativo, cultural y social de Castellón.
Desde el Ayuntamiento han subrayado que este homenaje reivindica la educación como motor de progreso y pone en valor el legado de una figura que contribuyó a acercar la universidad a la ciudadanía.
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