Onda destina más de 50.000 euros a rehabilitar viviendas del centro histórico

Onda continúa reforzando la conservación y mejora de su Centro Histórico Protegido a través de las distintas líneas municipales de ayudas destinadas a la rehabilitación de viviendas y a la elaboración de los Informes de Evaluación del Edificio (IEE). Desde 2025, el Ayuntamiento ha aprobado subvenciones por valor de más de 50.000 euros, contribuyendo a la recuperación y mantenimiento de uno de los entornos con mayor valor patrimonial del municipio.

En total, durante este periodo se han gestionado 30 expedientes vinculados a ambas líneas de ayudas, facilitando actuaciones de mejora, conservación y adecuación en inmuebles situados en el casco histórico.

La línea de ayudas para la rehabilitación de viviendas del Centro Histórico Protegido ha registrado 19 expedientes desde 2025. De ellos, diez ya han sido tramitados y han permitido movilizar ayudas por importe de 46.024,95 euros.

De esta cantidad, 36.524,95 euros ya han sido abonados a los beneficiarios, mientras que otros 9.500 euros cuentan con informe favorable y serán elevados para su aprobación definitiva en las próximas semanas.

La concejala de Desarrollo Urbano, María Baila, ha destacado que estas subvenciones permiten a los vecinos afrontar actuaciones necesarias en sus viviendas al tiempo que contribuyen a preservar el patrimonio urbano y mantener vivo el centro histórico.

Apoyo a la conservación de edificios

El Ayuntamiento también mantiene una línea específica para la elaboración de los Informes de Evaluación del Edificio, un documento técnico necesario para acreditar el estado de conservación de los inmuebles y acceder a futuras ayudas públicas para su rehabilitación.

Desde 2025 se han tramitado 11 expedientes de esta convocatoria, todos ellos concedidos y pagados, con una inversión municipal de 4.660 euros. Además, el consistorio mantiene otras ayudas dirigidas a personas mayores de 65 años y personas con discapacidad para mejorar la accesibilidad y habitabilidad de las viviendas.