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La ruta de los chiringuitos de Benicàssim: estos son los 5 rincones dónde tapear frente al mar este verano

Sol, hamacas y cañas frente al mar desde la playa Heliópolis hasta el la Torre de San Vicent

La ruta de los chiringuitos de Benicàssim

La ruta de los chiringuitos de Benicàssim / Mediterráneo

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Juliana Carambia

Juliana Carambia

Con el verano a la vuelta de la esquina, Benicàssim vuelve a convertirse en uno de los destinos favoritos de la costa castellonense. Desde Heliópolis hasta el Torreón, sus chiringuitos ofrecen mucho más que una cerveza a orillas del mar: tapas creativas, cocina mediterránea y planes para disfrutar de la playa de principio a fin. Esta ruta recorre algunos de los establecimientos imprescindibles para una escapada con sabor a verano.

1. Aqua Benicàssim

La ruta comienza en la playa Heliópolis con Aqua Benicàssim, un espacio donde la gastronomía mediterránea y el ambiente playero se dan la mano. Situado frente a la escuela de actividades acuáticas Maui Sup & Surf, es una parada perfecta para combinar una jornada de paddle surfcon una comida junto al mar. Entre sus propuestas destacan el saam de torrezno, el matrimonio —una tapa tradicional murciana elaborada con anchoa y boquerón en vinagre— y sus populares panipuris similares al Ximo de Castelló.

Las mejores tapas de Aqua Benicàssim

Las mejores tapas de Aqua Benicàssim / @aquabenicassim

2. Green Wave

Siguiendo el paseo marítimo en dirección al centro, Green Wave apuesta por una oferta fresca y saludable. Además de contar con servicio de alquiler de sombrillas y hamacas, este chiringuito se convierte en un refugio ideal para escapar del calor mientras se disfruta del sonido de las olas. Su carta incluye opciones como los mini baos Pekín, la tabla de hummus "Madre Tierra" y los chips de boniato con kétchup de remolacha, una propuesta que fusiona sabores de Oriente Medio y Asia con la esencia mediterránea.

Los mejores platos del chiringuito Green Wave

Los mejores platos del chiringuito Green Wave / @green_wave_naturalfood

3. Columbretes

La siguiente parada en la playa Heliópolis es Columbretes, un chiringuito que propone una cocina de mediterránea con toques creativos. En este espacio de estética minimalista destacan elaboraciones como el calamar al carbón —literalmente—, las croquetas de pollo a l'ast con emulsión de trufa y la berenjena a la brasa. Un paradero para descubrir tapas que van más allá de las recetas tradicionales.

Los mejores platos del chiringuito Columbretes

Los mejores platos del chiringuito Columbretes / @columbretes_benicasim

4.ZALÉ Beach House

A los pies de la Torre de Sant Vicent se ubica ZALÉ Beach House, uno de los puntos de encuentro más populares de Benicàssim durante el verano. Este chiringuito apuesta por propuestas frescas y desenfadadas para combatir las altas temperaturas. En su carta destaca el tartar de salmón y mango, los nachos "Ignacios" con crema agria, y su ensaladilla marinera.

Tapas de Zalé Beach House

Tapas de Zalé Beach House / @zale_benicassim

5. Salina Beach

La ruta culmina en Salina Beach, uno de los referentes gastronómicos del paseo marítimo de Benicàssim. Su propuesta combina productos mediterráneos con elaboraciones innovadoras, como la coca de sardina ahumada con guacamole y tomate seco, los cucuruchos crujientes con ensaladilla de pollo asado o los tacos de cochinita pibil. Un broche final para un recorrido que demuestra que la gastronomía de playa también puede sorprender.

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Las mejores tapas de Salina Beach

Las mejores tapas de Salina Beach / @salina.benicasim

Benicàssim es mucho más que sol y playa. Sus chiringuitos se han convertido en auténticos puntos de encuentro donde la gastronomía, el ocio y el Mediterráneo se unen para crear experiencias únicas. Desde Heliópolis hasta la Torre de Sant Vicent, esta ruta demuestra que recorrer el municipio también es una forma de descubrir nuevos sabores y disfrutar del verano a otro ritmo, con una tapa en la mesa y el sonido de las olas de fondo. 

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