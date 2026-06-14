El Síndic de Greuges saca tarjeta roja a Cultura y al Ayuntamiento de Nules por el estado de la ermita del Calvari

A principios de este año, un informe de la dirección general de Patrimonio lo dejaba muy claro: la ermita del Calvari de Nules, en estado de ruina, es un Bien de Relevancia Local, y como tal, debe ser protegida. En sus conclusiones incidía en que «los restos todavía existentes amenazan colapso» y advertía de sanciones por incumplimiento de la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano, de entre 60.001 y 150.000 euros.

Ahora es la propia Conselleria de Cultura la que recibe un apercibimiento del Síndic de Greuges, después de la denuncian presentada ante este organismo autonómico por un vecino del municipio, el mismo que lleva años defendiendo la necesidad urgente de intervenir en el edificio, Blai Molés. No solo recuerda las responsabilidades del Gobierno autonómico a la hora de hacer cumplir la ley, también señala al Ayuntamiento de Nules por la parte que le corresponde en esa obligación de tutela.

La propiedad de la ermita no está en cuestión. El edificio es del obispado y es a la diócesis a la que le corresponde actuar. Sin embargo, el Síndic de Greuges indica que «del análisis de los hechos descritos y la normativa aplicable, se deduce que la presunta inactividad del Ayuntamiento y la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades podría afectar al derecho a la protección del patrimonio cultural».

Fue la Conselleria, en febrero, la que concluyó tras una visita a la construcción, que se hacía necesario «establecer sistemas de colaboración y/o cooperación, que permitan acometer las actuaciones de forma inminente», aunque incidía en que entre las competencias municipales estaba «adoptar las actuaciones cautelares necesarias para evitar el deterioro, la pérdida o la destrucción» de los valores patrimoniales de su ámbito territorial, razón por la que recordaba que el consistorio «está facultado para proceder a la ejecución subsidiaria, repercutiendo el coste a la parte obligada», es decir, el obispado.

Falta de financiación

El Gobierno autonómico emitió su informe; el Ayuntamiento de Nules dijo que quedaba a la espera de una respuesta del obispado, «en cuanto sepamos qué van a hacer, decidiremos cómo actuar», dijo el concejal de Patrimonio. El obispado, que adujo «falta de financiación», optó por no pronunciarse sobre las conclusiones.

Transcurridos varios meses desde esa resolución y ante la falta de una respuesta a la altura de la gravedad del estado de conversación de la ermita, Blai Molés, al frente de la asociación que defiende una intervención decisiva para evitar la desaparición del edificio, decidió poner el asunto en manos del Síndic de Greuges.

Este organismo autonómico ha dado un plazo de un mes a la Conselleria y al Ayuntamiento para que le remitan «un informe detallado y razonado sobre los hechos», además de «una valoración sobre la posible afectación del derecho invocado». De manera concreta, pide «detalle de las medidas adoptadas para garantizar la conservación del referido inmueble de relevancia local».

Advierte que si en el plazo establecido no le hacen llegar la información, «se considerará que existe falta de colaboración», lo que podría suponer la apertura de un expediente disciplinario al personal funcionario o al servicio de las administraciones públicas a quien le correspondería elaborar la respuesta.

Responsabilidad del obispado

En su resolución, con la que admite a trámite la investigación de los hechos denunciados, el Síndic de Greuges no hace ninguna referencia al obispado, porque se trata de una entidad privada que se queda fuera del ámbito de investigación que se le atribuyó a esta institución autonómica en la Ley 2/2021.

El estado ruinoso de la ermita del Calvari de Nules viene de lejos. Al menos se hizo visible cuando en el 2020 la cubierta colapsó por completo y se abrió una enorme grieta que separó uno de los muros laterales del resto del edificio. La única intervención que se realizó tras ese incidente fue instalar unos contrafuertes exteriores para evitar que ese muro acabara derrumbándose.

Los técnicos de Patrimonio, en su informe de conclusiones tras una visita a la ermita, corroboró «el avanzado estado de deterioro y la pérdida casi total del elemento de mayor relevancia, como era la bóveda y los esgrafiados decorativos que la revestían» y remarcó que «los restos todavía existentes amenazan colapso, entre otros, por la apertura y falta de conexión entre los elementos murarios de la envolvente».

Blai Molés, que llegó a ofrecerse para comprar el edificio para que dejara de estar bajo la tutela del obispado, ha convertido la conservación de la ermita en una batalla personal. «No se puede consentir que se haya llegado hasta este punto. La ley es muy clara, exige su protección, y nadie está cumpliendo con sus obligaciones», concluye.