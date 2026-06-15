Las celebraciones serán del 21 de agosto al 6 de septiembre
Adela Maneus, voz de la tradición de l'Alcora, será la mantenedora en las fiestas del Cristo
Esta vecina, pregonera de la Semana Santa en 2025 y Albadera d’Honor en 2023, ejercerá este cargo en proclamación de la reina y corte de honor
Adela Maneus Sanz será la mantenedora de las fiestas del Cristo de l’Alcora, que se celebrarán del 21 de agosto al 6 de septiembre. El Ayuntamiento ha elegido a esta alcorina muy vinculada a la vida festiva, cultural, religiosa y social del municipio para presidir uno de los actos más esperados: la proclamación de la reina y su corte de honor.
Maneus recibió la propuesta con una gran emoción. “Ser mantenedora de mi pueblo es todo un orgullo para mí”, ha expresado. La alcorina ha agradecido que se haya pensado en una persona “sencilla, enamorada de su pueblo y muy participativa” para asumir un papel que considera “un honor” y un privilegio. “Siempre que se trata de mi gente, ahí estoy para lo que haga falta e intentaré no defraudar a quienes han confiado en mí”, ha señalado.
Su nombramiento llega después de una larga trayectoria ligada a las tradiciones de l’Alcora. En 2025 fue pregonera de la Semana Santa y en 2023 fue distinguida como Albadera d’Honor tras ganar el Concurso de Albades a la Virgen María con su obra Dolça regina d’argila, cantada tras la misa del Gallo de la Nochebuena alcorina.
Una alcorina "de pura cepa"
A sus 67 años, Maneus se define como una alcorina “de pura cepa”. Madre de dos hijas, trabajó durante 46 años como administrativa en la empresa Azulejos Plaza. También fue Peregrina de les Ermites en 2002 y, desde entonces, colabora activamente con esta peregrinación.
Su implicación social también se refleja en su labor como voluntaria de Cáritas l’Alcora, dentro del departamento de acogida de alimentos y productos básicos para personas vulnerables, y como lectora en la parroquia desde hace más de 15 años.
Maneus pertenece además a la Cofradía Virgen de los Dolores desde su fundación en 1982. Fue presidenta entre 2002 y 2009, vicepresidenta hasta 2013 y miembro de su junta directiva, además de encargarse de las procesiones junto a Mari Carmen Nomdedeu hasta 2019.
A todo ello se suma su colaboración durante más de una década en el libro de las Fiestas del Cristo, su participación en la Serenata al Cristo del Calvario con el recitado de poemas y su presencia en el certamen de la Mancerina poética. Una trayectoria que explica el nombramiento de una vecina que vive con especial emoción todo lo relacionado con l’Alcora y sus fiestas grandes.
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