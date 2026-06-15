Almassora encenderá Sant Joan por partida doble: hogueras, correfocs y música en el casco urbano y la playa

Almassora volverá a vivir con intensidad la celebración de la Nit de Sant Joan con una programación especial que combinará tradición, fuego, música tanto en el núcleo urbano como en la playa. La Concejalía de Fiestas y la Junta Local de Fiestas han organizado diversas actividades para rendir homenaje a una de las celebraciones más emblemáticas del calendario festivo.

Los actos comenzarán el próximo sábado 20 de junio en la plaza Botànic Calduch con un multitudinario pa i porta previsto a las 21:30 horas. Posteriormente, a las 23:00 horas, tendrá lugar un espectacular correfoc, seguido del tradicional encendido de la hoguera de Sant Joan, símbolo de purificación y renovación vinculado a la llegada del verano.

La fiesta continuará con la actuación de DJ TIC-TAC Animacions, que pondrá la música a una velada pensada para compartir en familia y con amigos.

Las celebraciones se trasladarán después a la playa de Almassora durante la Nit de Sant Joan, el próximo 23 de junio, donde a partir de las 23:00 horas se celebrará un nuevo correfoc y el encendido de la gran hoguera junto al mar.

El concejal de Fiestas, Arturo Soler, ha animado a todos los almassorins a participar en estas celebraciones. “La Nit de Sant Joan es una de las noches más especiales del año. Invitamos a todos los vecinos y visitantes a disfrutar de los actos programados y a dar juntos la bienvenida al verano”, ha señalado.