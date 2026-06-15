Una avería deja sin cobertura a gran parte de una comarca de Castellón

Gran parte de la comarca de Els Ports sufrió durante la jornada de este domingo una importante incidencia en las telecomunicaciones a causa de un nuevo corte en la red de fibra óptica de Movistar, que dejó sin servicio de telefonía móvil, internet y datos a numerosos municipios de la zona.

La avería provocó importantes problemas tanto a particulares como a empresas y establecimientos comerciales, que vieron interrumpida su actividad habitual durante varias horas. Entre las incidencias más destacadas figuraron las dificultades para realizar cobros mediante terminales de punto de venta (TPV), dejando a numerosos negocios sin posibilidad de efectuar pagos con tarjeta. Según han informado este lunes fuentes cercanas a las actuaciones de reparación, los técnicos continúan trabajando para restablecer por completo el servicio.

Durante las labores se están produciendo cortes breves y puntuales en las comunicaciones, consecuencia de las intervenciones necesarias para solucionar la avería.

El incidente vuelve a poner de manifiesto la vulnerabilidad de las telecomunicaciones en una comarca que ya ha sufrido episodios similares en los últimos años. Los cortes de fibra se han convertido en un problema recurrente para Els Ports, donde varias averías registradas anteriormente han provocado situaciones parecidas de aislamiento digital y dificultades para vecinos, empresas y administraciones.

Reivindican la creación de un anillo de fibra óptica

Ante esta situación, los alcaldes de la comarca han reiterado una reivindicación histórica: la creación de un anillo de fibra óptica que permita abastecer el territorio desde dos puntos diferentes. Esta infraestructura dotaría de mayor redundancia a la red y evitaría que un único corte en la fibra principal deje sin servicio a buena parte de la comarca.

Los responsables municipales consideran que la mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones es una necesidad estratégica para garantizar la actividad económica, la prestación de servicios públicos y la fijación de población en un territorio rural que depende cada vez más de la conectividad digital.

Mientras continúan los trabajos de reparación, los municipios afectados esperan recuperar la normalidad en las próximas horas y reclaman soluciones definitivas para evitar que incidencias de este tipo vuelvan a repetirse.