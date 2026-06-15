Caixa Rural L’Alcora dona 14 piezas al Museu de la Ceràmica

El patrimonio cerámico de l’Alcora sumará una nueva aportación de gran valor histórico y artístico. Caixa Rural L’Alcora ha adquirido un conjunto de 14 piezas de cerámica de especial interés patrimonial que serán donadas al Museu de la Ceràmica de l’Alcora, con el objetivo de completar y enriquecer los fondos de una institución clave para la conservación de la memoria artística del municipio.

La iniciativa refuerza la línea de colaboración que la entidad alcorina mantiene desde hace años con el museo y supone un nuevo paso en la recuperación, protección y difusión de uno de los grandes signos de identidad de la localidad: su tradición ceramista.

Desde el Ayuntamiento de l’Alcora agradecen la decisión adoptada por la dirección de Caixa Rural para adquirir de estas piezas para su posterior cesión a la ciudad.

El director del Museu de la Ceràmica, Eladi Grangel, señala que «gracias a esta nueva incorporación, el museo podrá ampliar su colección con elementos que contribuirán a ofrecer una visión más completa de la tradición cerámica alcorina», ha destacado.

Divulgación del patrimonio

Asimismo, subraya «el papel imprescindible de Caixa Rural en la conservación, la protección y la divulgación de nuestro patrimonio cerámico común, un legado que nos identifica, nos singulariza y forma parte esencial de nuestra identidad como pueblo».

Las piezas se presentarán públicamente en un acto que tendrá lugar el próximo viernes, 19 de junio, a las 20.00 horas, en el Museo de Cerámica. La cita coincidirá con la clausura de la programación del Maig Ceràmic 2026, una de las convocatorias culturales más relevantes de l’Alcora y que, como es habitual, prolonga parte de sus actividades hasta el mes de junio.

El director de Caixa Rural, Juan Manuel Nogueroles, remarca que, con esta donación, la entidad continúa «impulsando iniciativas culturales y patrimoniales que contribuyen a preservar la identidad histórica de l’Alcora y a poner en valor uno de sus elementos más representativos: la cerámica».

Entre las piezas adquiridas a anticuarios y que pasarán a formar parte de los fondos del museo alcorino destaca un conjunto de seis jícaras de porcelana decoradas con reflejo dorado en tercer fuego, datadas a principios del siglo XIX.

Características de las piezas

Y se incluye una fuente honda de formato ovoide de porcelana fritada, decorada igualmente en reflejo dorado, con bordes ondulados y cuerpo gallonado, también fechada en los inicios del siglo XIX.

Otra de las piezas de mayor interés es una mancerina en forma de concha, decorada con una cenefa perimetral de hojas y pequeños frutos y una línea azul en zigzag. En el dorso conserva la marca A pintada en la Real Fábrica, con un modelo ornamental poco habitual que la convierte en una pieza especialmente valiosa.

Asimismo, sobresale una jícara de porcelana fritada decorada con reflejo de plata en tercer fuego, con motivos vegetales estilizados y banda inferior gallonada. Este reflejo de plata resulta menos frecuente que el dorado, lo que incrementa el interés de su incorporación a la colección del Museu de la Ceràmica de l’Alcora.