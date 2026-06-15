Castellón recibe el verano con 70 playas y calas reconocidas por su excelencia

Castellón refuerza la calidad de su litoral de cara al verano de 2026. Un total de 70 playas y calas de 11 municipios de la provincia lucirán este año la Bandera Qualitur, el distintivo que concede Turisme Comunitat Valenciana para reconocer el cumplimiento de estándares certificados en calidad, medio ambiente y accesibilidad. Se trata de una cifra que se mantiene respecto a la anterior temporada estival.

La provincia suma 35 certificados distribuidos entre sus destinos costeros, dentro de una convocatoria autonómica que ha reconocido a 206 playas y calas de 40 municipios de la Comunitat Valenciana. Este distintivo avala la excelencia del litoral valenciano como recurso turístico y refuerza su posicionamiento como destino competitivo, sostenible y accesible.

Turisme Comunitat Valenciana distingue en Burriana a 206 playas y calas de 40 municipios por su excelencia turística con la bandera Qualitur. / MEDITERRÁNEO

¿Dónde están las playas reconocidas?

En la provincia de Castellón, los destinos reconocidos con la Bandera Qualitur 2026 son Alcalà de Xivert-Alcossebre, Benicàssim, BurrianaCastelló de la PlanaMoncofaNules, OrpesaPeñíscolaTorreblancaVinaròs y Xilxes.

Playas de Castellón reconocidas con los certificados de calidad este 2026. / Turisme Comunitat Valenciana

Playas de Castellón reconocidas con los certificados de calidad este 2026. / Turisme Comunitat Valenciana

Según los datos de Turisme Comunitat Valenciana, Castellón apuesta mayoritariamente por el certificado de calidad Q Calidad Turística, que representa el 51,4 % del total provincial, seguido de la ISO 14001, con un 22,9 %.

En número de certificados destacan Castelló de la Plana, con 9 certificados, y Moncofa, con 6. En cuanto al alcance de los certificados, sobresalen Vinaròs, con 23 playas, y Alcalà de Xivert, con 9.

La Bandera Qualitur reconoce el esfuerzo de los municipios que ofrecen playas con aguas limpias y arenas cuidadas, medidas de vigilancia para garantizar la seguridad de los bañistas, servicios higiénicos, zonas de esparcimiento y ocio, medidas de protección ambiental y garantías de accesibilidad universal.

Burriana acoge la entrega de las banderas

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha entregado este lunes las banderas en un acto celebrado en Burriana, acompañada por el alcalde de la localidad, Jorge Monferrer, y el secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero.

Durante su intervención, Cano ha defendido que este reconocimiento evidencia la capacidad de la Comunitat Valenciana para situarse “a la vanguardia de la excelencia turística”. La consellera ha destacado que la Bandera Qualitur distingue un modelo de playas públicas “pensadas para el disfrute de todos”, basado en la calidad de los servicios, la gestión responsable del litoral y la accesibilidad universal.

Cano también ha puesto en valor que detrás de este reconocimiento hay 143 certificados distribuidos en 40 municipios costeros, un dato que, según ha señalado, refleja la consolidación de un modelo turístico que apuesta por la excelencia y la mejora continua.

El alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, ha mostrado el “orgullo” que supone para la ciudad acoger la entrega de las Banderas Qualitur de la Comunitat Valenciana. Monferrer ha destacado que este reconocimiento premia el esfuerzo de los municipios costeros por ofrecer destinos seguros, responsables y de calidad.

El primer edil ha señalado además que Burriana afronta una nueva etapa turística y ha avanzado que el desarrollo de los 240.000 metros cuadrados de terreno municipal en primera línea de playa deberá convertirse en la “punta de lanza” del futuro turístico de la ciudad, con criterios de calidad y sostenibilidad.

Acto de izado de la bandera de Qualitur en Burriana, con el alcalde y la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio. / MEDITERRÁNEO

143 certificados en toda la Comunitat Valenciana

La Generalitat, a través de Turisme Comunitat Valenciana, concede la Bandera Qualitur a las playas y calas que disponen de algún certificado reconocido en calidad, medio ambiente o accesibilidad.

En concreto, los modelos de excelencia reconocidos son la ISO 9001 y la Q Calidad Turística en materia de calidad; la ISO 14001, el Reglamento EMAS y la S de Sostenibilidad en medio ambiente; y la Norma UNE 170001 en accesibilidad.

En el conjunto de la Comunitat Valenciana, las 206 playas y calas reconocidas lucirán este verano la Bandera Qualitur 2026. De los 143 certificados concedidos, el 55 % corresponden a sistemas de calidad, el 39,16 % a gestión medioambiental y el 6,29 % a accesibilidad.

Por provincias, Valencia cuenta con 17 municipios, 65 certificados y 44 playas reconocidas; mientras que Alicante suma 12 municipios, 43 certificados y 92 playas y calas, siendo la provincia con mayor número de zonas reconocidas.