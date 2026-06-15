El Gobierno destina 45,8 millones a Castellón para transformar su turismo y recuperar patrimonio histórico: los municipios beneficiados

Castellón ha recibido 45,86 millones de euros de fondos europeos Next Generation para impulsar la transformación turística, la sostenibilidad de sus destinos y la recuperación de su patrimonio histórico. La inversión ha sido destinada por el Gobierno de España, a través del Ministerio de Industria y Turismo, y ha beneficiado a un total de 16 municipios de la provincia, además del Patronato Provincial de Turismo Costa Azahar, la Mancomunitat Espadà-Millars, la Mancomunitat Alt Maestrat y la Associació Intermunicipal Municipis de Penyagolosa.

Esta inyección de dinero público se ha canalizado a través de dos líneas de actuación. Por un lado, los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, con 24,64 millones de euros; y, por otro, el Programa de Mejora de la Competitividad y Dinamización del Patrimonio Histórico con uso turístico, dotado con 21,22 millones de euros.

Nules, uno de los proyectos destacados

Dentro de este último programa se enmarcan las obras de rehabilitación, excavación, consolidación y puesta en valor de la Vila Romana de Benicató, en Nules, así como la creación de su Centro de Interpretación. El proyecto, que encara la recta final, ha contado con 2,96 millones de euros de fondos europeos adjudicados por el Ministerio de Industria y Turismo.

La subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, ha visitado este lunes la actuación. Durante la visita, García Valls ha puesto en valor esta línea de ayudas, “gracias a la cual municipios como el de Nules han podido dar respuesta a necesidades de financiación para ejecutar proyectos de rehabilitación y mantenimiento de su patrimonio histórico con el fin de impulsar el turismo local”.

La subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, en la visita a la Villa Romana de Benicató de Nules. / MEDITERRÁNEO

“A través de estos fondos, ayudamos a potenciar y mejorar la competitividad de enclaves turísticos, culturales e históricos a nivel local, incidiendo en el potencial de otros atractivos que van más allá del modelo tradicional de sol y playa”, ha indicado la subdelegada.

García Valls ha señalado que “la recuperación de la Vila Romana de Benicató es un claro ejemplo de cómo los fondos europeos y el Gobierno de España están ayudando a los municipios a proteger su patrimonio y a convertirlo en oportunidades de futuro”. También ha destacado que proyectos como el de Nules permiten visibilizar la importancia de los fondos europeos y su impacto en la provincia, al hacer posible la puesta en valor de un patrimonio que, según ha apuntado, “posiblemente no hubiera sido posible sin esta ayuda”.

Los casi tres millones de euros destinados a Nules forman parte de la convocatoria de 2022 de este plan, que también ha beneficiado a Segorbe, con 2,25 millones; Sant Mateu, con 2,96 millones; Jérica, con 920.000 euros; Culla, con 1,28 millones; la Vall d’Uixó, con 2,58 millones; Cervera del Maestre, con 2,40 millones; Almassora, con 2,90 millones; y Onda, con 2,96 millones.

24,64 millones para sostenibilidad turística

Por otro lado, la Secretaría de Estado de Turismo ha aprobado 14 proyectos para la provincia en las convocatorias extraordinarias de 2021, 2022 y 2023, y en la ordinaria de 2021, de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino. Estas actuaciones suman 24,64 millones de euros de fondos Next Generation.

Los beneficiarios de estas actuaciones han sido los ayuntamientos de Peñíscola, Alcalà de Xivert-Alcossebre, Orpesa, Morella, Castelló, Benicàssim, la Vall d’Uixó, Vinaròs y Montanejos, así como el Patronato Provincial de Turismo Costa Azahar de Castellón, la Mancomunidad Espadán Mijares, la Mancomunitat Alt Maestrat y la Asociación Intermunicipal Municipios de Penyagolosa.

“El Gobierno de España cumple con la provincia de Castellón también en materia turística, aprobando y destinando fondos europeos a Entidades Locales para apoyar la transformación de los destinos turísticos hacia destinos más sostenibles medioambientalmente, pero también socioeconómicamente y territorialmente”, ha apuntado García Valls.