¿Qué hay detrás de las quejas por una colonia felina en la playa de este municipio de Castellón?

Los vecinos de la calle Los Jardines, en la playa de Moncofa, han decidido alzar la voz para denunciar una problemática que, según aseguran, sufren desde hace años y que afecta de forma directa a la convivencia y al bienestar de quienes residen en la zona. La presencia continuada de numerosos gatos en los alrededores de la urbanización ha generado un creciente malestar entre los propietarios, que atribuyen esta situación a la actuación de una persona que deposita comida para los animales de manera diaria en distintos puntos próximos a las viviendas.

Uno de los vecinos afectados, Lorenzo Porras, explica que la situación se ha convertido en un problema persistente que se arrastra desde hace al menos dos años. Según relata, la comunidad convive con una colonia felina asentada en un solar situado en la parte trasera de la urbanización y también en otro terreno habilitado como aparcamiento frente al complejo residencial. La alimentación constante, asegura, ha favorecido la proliferación de ejemplares y ha agravado las molestias que sufren los residentes.

Porras afirma que, en repetidas ocasiones, varios vecinos han intentado dialogar con las personas que alimentan a los gatos para explicarles las consecuencias que esta práctica está teniendo sobre la comunidad. Sin embargo, sostiene que los intentos de entendimiento no han dado resultado.

Los vecinos aseguran que una persona proporciona alimento a los felinos a diario. / Miguel Ángel Sánchez

Los residentes aseguran que tanto la Policía Local como las autoridades municipales tienen conocimiento de la situación desde hace tiempo. No obstante, consideran que las actuaciones realizadas hasta la fecha han sido insuficientes para resolver el problema. Según los afectados, la presencia de los animales sigue siendo constante y continúa generando molestias en el entorno residencial.

Entre las preocupaciones expresadas por los vecinos destacan las relacionadas con la salud. Porras señala que algunas personas que viven en la urbanización padecen alergias, entre ellas al pelo de gato, lo que les obliga a convivir con situaciones que califican de muy desagradables.

Problemas de higiene

Los residentes describen el escenario actual como una situación difícil de soportar. Según indican, los animales acceden con frecuencia al interior de la comunidad, donde realizan sus necesidades y generan problemas de higiene que afectan a las zonas comunes. Además, algunos vecinos muestran su preocupación por el estado de salud y el aspecto que presentan muchos de los felinos que deambulan por la zona.

Los vecinos recalcan que su reivindicación no responde a una postura contraria a los animales. Por el contrario, aseguran que buscan una solución que permita compatibilizar el bienestar de los gatos con el derecho de los residentes a disfrutar de unas condiciones adecuadas de convivencia e higiene. En este sentido, consideran que la situación actual perjudica tanto a los propios animales como a las personas que viven en las inmediaciones.

Los gatos aprovechan para acceder a zonas ajardinadas y de piscina de la urbanización. / Miguel Ángel Sánchez

«Nosotros no estamos en contra de los gatos, sino de las personas que, sin ningún tipo de miramiento ni cuidado, alimentan a los animales sin ofrecer una solución real. Los gatos tienen mal aspecto y quiero pensar que el Ayuntamiento de Moncofa tiene los medios suficientes para corregir esta situación y que los felinos puedan convivir en una zona adaptada para ellos, fuera del entorno en el que se encuentran actualmente».

«Las personas que tratan de alimentarlos tienen que ser conscientes de que su acción no es la correcta ni la más idónea y, si realmente buscan el bienestar de los gatos, deberían intentar alejarlos de las zonas de viviendas, porque la zona rural resulta más adecuada para ellos», concluye Porras.

Mientras tanto, los vecinos continúan reclamando una respuesta que permita poner fin a una problemática que califican de surrealista y que, según sostienen, afecta cada día a la calidad de vida.