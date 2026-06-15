Un instituto de Castellón suspende viajes, graduaciones y extraescolares del próximo curso para denunciar la “emergencia educativa”

El conflicto educativo que ha sacudido a la enseñanza pública no universitaria de la Comunitat Valenciana empieza a dejar consecuencias concretas en los centros. El claustro del IES Joan Coromines de Benicarló ha aprobado suspender durante el curso 2026/2027 una amplia lista de actividades complementarias, extraescolares y de organización interna como respuesta a la situación de “emergencia educativa” que denuncia el profesorado.

La decisión se tomó en una sesión extraordinaria del claustro celebrada el pasado 10 de junio, según ha comunicado la asamblea este lunes, y salió adelante por una mayoría muy amplia: 81 votos a favor, 15 abstenciones y un único voto en contra.

El acuerdo llega en pleno contexto de la huelga indefinida de docentes iniciada el 11 de mayo de 2026 y suspendida provisionalmente el 11 de junio, después de 32 días de movilización y 23 jornadas lectivas completas de paro. Las protestas, acompañadas de manifestaciones multitudinarias, han situado la educación pública en el centro del debate político y social valenciano.

Manifestación educativa en Castellón / Toni Losas

La protesta llega ahora a la vida diaria de los centros

Entre las actuaciones que quedarán suspendidas en el IES Joan Coromines se encuentran las actividades complementarias y extraescolares, la organización de concursos en el centro, la participación en certámenes externos, la tutorización de alumnado en prácticas de másteres de profesorado, el acompañamiento de estudiantes a distintas pruebas durante el curso, el plan de formación del centro y la aceptación de premios y distinciones.

La medida también afecta a la organización y colaboración en viajes, graduaciones y fiestas de final de curso, actividades habituales en la vida escolar y con un fuerte impacto en el alumnado y las familias.

Desde el claustro explican que la decisión busca concentrar los esfuerzos del profesorado en lo que consideran urgente: la atención diaria al alumnado. El centro denuncia aulas con hasta 30 alumnos y alumnas, presencia de estudiantes recién llegados y alumnado con necesidades educativas especiales, una combinación que, según el profesorado, dificulta sostener el ritmo ordinario de actividades adicionales.

Una decisión tras semanas de desgaste docente

La suspensión de estas actividades se produce después de una huelga que, aunque ha sido desactivada de forma provisional, ha dejado patente el desgaste de la comunidad educativa. La merma salarial del profesorado en huelga, con descuentos que podían alcanzar hasta 500 euros por semana, el cansancio acumulado, la falta de avances en la negociación y la división sindical han contribuido a enfriar una movilización que arrancó con una amplia unidad.

También el apoyo de las familias, inicialmente significativo, se ha ido debilitando con el paso de las semanas, en un escenario de tensión creciente entre los centros, la administración educativa y el Gobierno valenciano.

El conflicto ha puesto a prueba la capacidad de negociación de la nueva consellera de Educación, Carmen Ortí, y ha intensificado las críticas hacia el actual president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en un momento en el que la educación pública se ha convertido en uno de los principales frentes políticos de la Comunitat Valenciana.

Una llamada directa a la Conselleria de Educación

El profesorado del IES Joan Coromines sostiene que muchas de las tareas ahora suspendidas son trabajos poco visibles, pero esenciales para enriquecer el sistema educativo. Sin embargo, asegura que la actual situación obliga a interrumpirlas para priorizar las necesidades básicas del aula.

Con esta medida, el claustro quiere lanzar una llamada urgente a la Conselleria de Educación para que intervenga y dote al centro de los recursos públicos necesarios.

El objetivo, señalan desde el instituto, es garantizar una educación pública de calidad y en valenciano.

La decisión del IES Joan Coromines transforma así el malestar docente en una medida concreta que afectará directamente a la vida escolar del próximo curso y refleja que, aunque la huelga indefinida se haya suspendido, el conflicto educativo en la Comunitat Valenciana sigue abierto.