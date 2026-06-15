El mar obliga a reparar el cuartel-residencia de la Guardia Civil en Alcossebre

La Guardia Civil ha sacado a licitación las obras para reparar los desperfectos acumulados en el acuartelamiento-residencia de descanso de Alcossebre, un edificio situado junto a la playa donde la humedad y la exposición directa al ambiente marino han acabado pasando factura a fachadas, balcones, antepechos y accesos.

La intervención, promovida por la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón, cuenta con un presupuesto de ejecución de 93.952,93 euros. El proyecto básico y de ejecución plantea una intervención centrada en sanear los elementos exteriores del inmueble, reforzar su estanqueidad y frenar el deterioro provocado por la proximidad al mar.

El documento técnico describe que las cornisas de los balcones presentan desprendimientos por la rotura del hormigón de recubrimiento de las armaduras inferiores de los forjados en voladizo. Se trata de un daño asociado al contacto del acero con el agua y el ambiente marino, que favorece su aumento de volumen y descomposición. También se recoge el mal estado de la junta de dilatación estructural, cuya reparación se considera necesaria para garantizar la estanqueidad del edificio.

Los problemas no se limitan a los balcones. Los antepechos de las azoteas y los paramentos exteriores de fachada presentan fisuras, desconchados y deterioro por el aporte continuado de humedad. A ello se suma la oxidación detectada en dos puertas metálicas de acceso perimetral, tanto en la entrada principal como en la trasera, una situación que ha provocado debilidad en su estructura y un funcionamiento deficiente.

La intervención se desarrollará sobre dos edificios situados en la calle Camino l’Altall, en la zona del Passeig de Alcossebre, dentro del término municipal de Alcalà de Xivert. La parcela cuenta con dos construcciones aisladas de planta rectangular: una de mayor longitud, destinada al uso residencial de agentes de la Guardia Civil, y otra más pequeña, con uso administrativo. Ambas se desarrollan en tres plantas sobre rasante.

Actuar sobre 1.657 m² de fachada

El proyecto prevé actuar sobre 1.657 metros cuadrados de fachada, tanto para su limpieza como para su posterior pintado, además de reparar más de 165 metros cuadrados de revestimiento deteriorado. También se intervendrá en 27,88 metros lineales de junta de dilatación.

Los trabajos incluirán el picado de grietas y fisuras, la limpieza del soporte, el saneado de armaduras, la aplicación de tratamientos pasivantes, morteros de unión, mallas de refuerzo y resinas de reparación. En los balcones afectados se contempla también la reparación del pavimento, mientras que en los antepechos de cubierta se repondrán o repararán los vierteaguas dañados y se sellarán las zonas fisuradas con morteros especiales.

La obra se completará con una doble mano de pintura acrílica para exterior en las zonas intervenidas, así como con la reparación y adecuación de la junta estructural de dilatación. El objetivo es mejorar la protección de la envolvente del edificio frente a la humedad y evitar que los daños sigan avanzando en una instalación especialmente expuesta a las condiciones del litoral.

El presupuesto de ejecución material asciende a 65.249,62 euros. La partida de mayor importe corresponde a revestimientos y trasdosados, con 31.780,12 euros, seguida de remates y ayudas, estructuras y actuaciones previas. El contrato incluye además partidas específicas para gestión de residuos y seguridad y salud.

Según el proyecto, las obras no afectarán a la estructura principal del edificio ni modificarán las condiciones de accesibilidad o seguridad contra incendios, ya que la intervención se concentra en los elementos exteriores y de fachada. La empresa adjudicataria deberá asumir la solicitud y, en su caso, el coste de las licencias, tasas, declaraciones responsables o comunicaciones previas exigibles por la normativa vigente.