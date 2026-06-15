Concienciación ciudadana
Segorbe intensifica la vigilancia sobre patinetes eléctricos y vehículos con escapes modificados
La Policía Local lanza una doble campaña para reforzar la seguridad vial y reducir las molestias por ruido en la capital del Alto Palancia
Segorbe quiere poner orden en sus calles y mejorar la convivencia vecinal. Para ello, el Ayuntamiento, a través de la Policía Local, ha puesto en marcha dos campañas centradas en el uso responsable de los patinetes eléctricos y en el control del ruido generado por vehículos a motor.
Por un lado, la campaña sobre vehículos de movilidad personal (VMP), entre los que se incluyen los patinetes eléctricos, busca reforzar la seguridad vial y recordar a los usuarios las normas básicas para circular correctamente. Los agentes incidirán en la importancia de registrar estos vehículos, respetar los límites de velocidad, circular únicamente por las zonas permitidas y utilizar casco y elementos de protección.
De forma paralela, los agentes también intensificarán los controles sobre el ruido provocado por motocicletas, ciclomotores y turismos, especialmente en aquellos puntos del municipio donde se han detectado más molestias vecinales. El objetivo es reducir la contaminación acústica y actuar contra los vehículos que circulen con escapes modificados, en mal estado o antirreglamentarios.
Durante la campaña, la Policía Local realizará mediciones de los niveles sonoros y comprobará que los vehículos cumplen la normativa sobre emisiones acústicas. Las infracciones relacionadas con escapes no permitidos, aceleraciones innecesarias o conductas al volante que aumenten el ruido podrán ser sancionadas.
El Ayuntamiento de Segorbe apela a la responsabilidad y colaboración ciudadana para favorecer un entorno más seguro, tranquilo y respetuoso. Desde la Policía Local recuerdan que “seguridad y responsabilidad van de la mano”.
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