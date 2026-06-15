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Concienciación ciudadana

Segorbe intensifica la vigilancia sobre patinetes eléctricos y vehículos con escapes modificados

La Policía Local lanza una doble campaña para reforzar la seguridad vial y reducir las molestias por ruido en la capital del Alto Palancia

Un usuario de un patinete eléctrico, en una foto de archivo.

Un usuario de un patinete eléctrico, en una foto de archivo.

Sara Fernández

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Concha Marcos

Segorbe

Segorbe quiere poner orden en sus calles y mejorar la convivencia vecinal. Para ello, el Ayuntamiento, a través de la Policía Local, ha puesto en marcha dos campañas centradas en el uso responsable de los patinetes eléctricos y en el control del ruido generado por vehículos a motor.

Por un lado, la campaña sobre vehículos de movilidad personal (VMP), entre los que se incluyen los patinetes eléctricos, busca reforzar la seguridad vial y recordar a los usuarios las normas básicas para circular correctamente. Los agentes incidirán en la importancia de registrar estos vehículos, respetar los límites de velocidad, circular únicamente por las zonas permitidas y utilizar casco y elementos de protección.

Campaña centrada en los patinetes eléctricos.

Normas para el uso de patinetes eléctricos en Segorbe. / Policía Local de Segorbe

De forma paralela, los agentes también intensificarán los controles sobre el ruido provocado por motocicletas, ciclomotores y turismos, especialmente en aquellos puntos del municipio donde se han detectado más molestias vecinales. El objetivo es reducir la contaminación acústica y actuar contra los vehículos que circulen con escapes modificados, en mal estado o antirreglamentarios.

Detalles de la campaña de concienciación de Segorbe.

Detalles de la campaña de concienciación de Segorbe. / Policía Local de Segorbe

Durante la campaña, la Policía Local realizará mediciones de los niveles sonoros y comprobará que los vehículos cumplen la normativa sobre emisiones acústicas. Las infracciones relacionadas con escapes no permitidos, aceleraciones innecesarias o conductas al volante que aumenten el ruido podrán ser sancionadas.

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El Ayuntamiento de Segorbe apela a la responsabilidad y colaboración ciudadana para favorecer un entorno más seguro, tranquilo y respetuoso. Desde la Policía Local recuerdan que “seguridad y responsabilidad van de la mano”.

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