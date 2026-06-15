Segorbe intensifica la vigilancia sobre patinetes eléctricos y vehículos con escapes modificados

Segorbe quiere poner orden en sus calles y mejorar la convivencia vecinal. Para ello, el Ayuntamiento, a través de la Policía Local, ha puesto en marcha dos campañas centradas en el uso responsable de los patinetes eléctricos y en el control del ruido generado por vehículos a motor.

Por un lado, la campaña sobre vehículos de movilidad personal (VMP), entre los que se incluyen los patinetes eléctricos, busca reforzar la seguridad vial y recordar a los usuarios las normas básicas para circular correctamente. Los agentes incidirán en la importancia de registrar estos vehículos, respetar los límites de velocidad, circular únicamente por las zonas permitidas y utilizar casco y elementos de protección.

Normas para el uso de patinetes eléctricos en Segorbe. / Policía Local de Segorbe

De forma paralela, los agentes también intensificarán los controles sobre el ruido provocado por motocicletas, ciclomotores y turismos, especialmente en aquellos puntos del municipio donde se han detectado más molestias vecinales. El objetivo es reducir la contaminación acústica y actuar contra los vehículos que circulen con escapes modificados, en mal estado o antirreglamentarios.

Detalles de la campaña de concienciación de Segorbe. / Policía Local de Segorbe

Durante la campaña, la Policía Local realizará mediciones de los niveles sonoros y comprobará que los vehículos cumplen la normativa sobre emisiones acústicas. Las infracciones relacionadas con escapes no permitidos, aceleraciones innecesarias o conductas al volante que aumenten el ruido podrán ser sancionadas.

El Ayuntamiento de Segorbe apela a la responsabilidad y colaboración ciudadana para favorecer un entorno más seguro, tranquilo y respetuoso. Desde la Policía Local recuerdan que “seguridad y responsabilidad van de la mano”.