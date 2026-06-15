Una papelería de Catí arrasa en redes sociales gracias a la alianza entre nieta y abuela: "Vivir en un pueblo es lo mejor"

La Papelería Marín, una tienda pequeña de Catí, se ha convertido en protagonista inesperada en TikTok gracias al vídeo grabado por Naiara Moliner, una adolescente de 15 años que decidió promocionar el comercio de su abuela, Vicenta Beltrán. Lo que empezó “un poco en plan broma” para reírse con sus amigos ha terminado superando el medio millón de visualizaciones y acumulando más de 200 comentarios.

“Me salió el vídeo original y con una amiga que siempre estamos juntas en el quiosco decidimos grabarlo”, cuenta Naiara. La idea era sencilla: mostrar todo lo que puede encontrarse en el establecimiento, desde periódicos y revistas hasta golosinas, productos locales, alimentación, ropa interior e incluso una taza del Betis. “Nos gustó cómo quedó y decidimos subirlo para ayudar a la tienda”, explica.

La repercusión ha llegado también a su entorno más cercano. “En mi instituto lo ha visto todo el mundo”, asegura la joven. En Catí, la reacción tampoco ha pasado desapercibida. “Mi abuela está encantada, todos los clientes y vecinos dicen que lo han visto”, añade Naiara.

Detrás del vídeo está la historia de Vicenta Beltrán, de 65 años, que lleva 33 al frente de la papelería. “Tengo muchos recuerdos aquí; he pasado media vida en el quiosco”, resume. La tienda ha cambiado mucho desde sus inicios. “Al principio solo teníamos golosinas y diarios, pero ahora lo hemos llenado todo y ofrecemos muchas más cosas”, explica la propietaria.

Abuela y nieta, en la puerta del comercio que ha dado la vuelta a medio mundo gracias a un popular vídeo en Tiktok. / Mediterráneo

El objetivo, dice Vicenta, siempre ha sido dar servicio a los vecinos del pueblo. “Es una tienda pequeña, pero ya no cabe nada más”, afirma. Esa amplia oferta, lejos de ser un problema, se ha convertido en parte del encanto de un establecimiento en el que podemos encontrar desde periódicos y revistas a golosinas, ropa interior, productos locales de alimentación, ropa interior o hasta una taza del Betis.

Entre los comentarios que ha recibido la publicación aparecen mensajes de apoyo al comercio local, como “Hay que apoyar al negocio local”, y otros cargados de simpatía hacia abuela y nieta: “No conozco ni a ti ni a tu abuela y ya me caéis bien”.

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Para Naiara, Catí no es solo el lugar donde está la tienda de su abuela. “Es mi segunda casa”, dice, pues reside de forma habitual en Vinaròs. La joven reivindica la vida en los pueblos con naturalidad: “Vivir en un pueblo es lo mejor. Estás más tranquila, hay poca gente, en verano tienes toda la piscina para ti, sin agobios, y más fresquito”. Además, añade, “Catí es muy bonito”.

Ubicación del Kiosko en el mapa.