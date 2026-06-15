La Vall repetirá las ayudas a las familias para dinamizar los colegios públicos

El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó pondrá en marcha por segundo año consecutivo una línea de ayudas dirigida a las asociaciones de familias del alumnado de los centros educativos públicos del municipio. El objetivo es contribuir a la financiación de las actividades que desarrollan a lo largo del año 2026 y apoyar su labor dentro de la comunidad educativa.

El concejal de Educación, Manel Agea, ha destacado que las asociaciones de familias realizan una labor imprescindible en los centros educativos, dedicando tiempo, esfuerzo y recursos propios para impulsar actividades que complementan la formación del alumnado y enriquecen la vida escolar.

La experiencia de la primera convocatoria ha sido “muy positiva”. Así, el año pasado nueve asociaciones de familias recibieron esta ayuda municipal, contribuyendo al desarrollo de proyectos y actividades educativas en sus centros.

La convocatoria cubrirá gastos justificables relacionados con las actividades realizadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026. El plazo de solicitud se abrirá la próxima semana, una vez se publique la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, y permanecerá abierto hasta el 10 de septiembre.

Por otra parte, el concejal de Educación ha informado de que el proceso para la instalación de ventiladores en cuatro centros educativos continúa pendiente de un último documento de la Conselleria de Educación que autorice la duplicidad de competencias necesaria para que el Ayuntamiento pueda ejecutar los trabajos.

El Ayuntamiento ya dispone de los informes de sostenibilidad financiera y de viabilidad técnica, ha completado todos los trámites municipales y tiene preparada la empresa que realizará la instalación. Agea ha insistido en que los ventiladores deben estar instalados antes del inicio del próximo curso escolar.