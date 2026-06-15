Vinaròs acelera el Corredor Verde urbano entre la ciudad y el mar

El Ayuntamiento de Vinaròs adjudica por 592.000 euros el contrato de asistencia técnica y jurídica que permitirá acelerar el desarrollo del futuro Corredor Verde y del Programa de Actuación Integrada de la Fase II del Sector SUR 17, dos actuaciones urbanísticas que marcarán la transformación de la ciudad los próximos años.

La adjudicación, formalizada mediante decreto de Alcaldía, ha recaído en la empresa Oficina Técnica TES SL. El contrato permitirá al consistorio disponer del apoyo técnico, legal y administrativo necesario para avanzar en la planificación y tramitación de ambos proyectos, con especial atención al cumplimiento de los plazos vinculados a los fondos europeos EDIL, que forman parte del programa Revitalitza Vinaròs.

La necesidad de agilizar el expediente llevó a la alcaldesa, María Dolores Miralles, a asumir directamente las competencias de contratación para evitar retrasos que pudieran afectar al calendario previsto. El contrato tendrá carácter plurianual: para 2026 contempla una consignación inicial de 319.411,20 euros, IVA incluido, mientras que el importe restante se incorporará a los presupuestos municipales de 2027.

El Corredor Verde constituye una de las intervenciones más relevantes incluidas en Revitalitza Vinaròs, el plan con el que la ciudad obtuvo 6,4 millones de euros de financiación europea para impulsar una nueva etapa de transformación urbana.

La ejecución de este corredor está estimada en unos 2,3 millones de euros y busca mejorar la conexión entre el núcleo urbano y el litoral, reforzar la movilidad sostenible y generar espacios más amables para peatones y ciclistas.

La actuación pretende transformar dos de los principales ejes viarios de la ciudad: el paseo de Juan Ribera y la avenida de Jaume I. El proyecto permitirá renovar infraestructuras, mejorar la funcionalidad y favorecer una conexión más fluida con la fachada marítima. Además, contempla la recuperación ambiental y adecuación de la zona verde prevista en el entorno de Fora Forat, para mejorar la integración paisajística.

La asistencia adjudicada también será clave para ordenar los pasos administrativos de la Fase II del Sector SUR 17, una pieza de desarrollo urbano vinculada a la planificación de nuevos ámbitos de crecimiento. El apoyo externo permitirá supervisar procedimientos, preparar documentación, resolver cuestiones jurídicas y acompañar al Ayuntamiento en una tramitación que exige coordinación técnica y cumplimiento de plazos.

Nuevo auditorio

Junto al Corredor Verde, el plan Revitalitza Vinaròs se estructura en torno a otros dos grandes proyectos estratégicos. Uno de ellos es la construcción del nuevo auditorio municipal, una infraestructura largamente demandada por la ciudadanía. El otro es la remodelación de la plaza Primero de Mayo, cuya licitación quedó desierta y se encuentra de nuevo en tramitación para reordenar y modernizar uno de los espacios urbanos más emblemáticos del municipio, con una mayor apertura visual hacia el puerto y una mejor integración con el entorno marítimo.

Con esta adjudicación, el consistorio da un paso administrativo decisivo para convertir la financiación europea en obras concretas y avanzar en un modelo urbano más conectado, accesible y sostenible.

La intervención persigue reducir barreras entre barrios, ordenar los recorridos cotidianos y reforzar el papel del frente marítimo como espacio de relación ciudadana, ocio y actividad económica.