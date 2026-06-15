¿Se quedará Vinaròs finalmente sin feria? Las atracciones siguen sin montarse a cuatro días de las fiestas

El anuncio municipal que prohibía aparcar desde las siete de la mañana en ambos lados de la avenida Fora Forat hacía prever este lunes a los vecinos de Vinaròs el inicio del montaje de las atracciones de feria. Sin embargo, las instalaciones no comenzaron en toda la jornada a montarse y la zona continuó sirviendo de aparcamiento de vehículos debido a que el desacuerdo entre los feriantes y el Ayuntamiento continúa sin resolverse. Todo ello, cuando faltan tan solo cuatro días para el arranque de las fiestas.

El principal punto de fricción entre ambas partes, como avanzó Mediterráneo, sigue siendo la decisión municipal de ubicar una noria fuera del recinto ferial tradicional, concretamente en el puerto, lugar donde se ubica la carpa de Fiestas y está previsto que se celebren los conciertos y actos festivos más importantes. Los representantes del sector consideran que esta medida dividirá la afluencia de visitantes y afectará negativamente a la actividad del resto de atracciones. Y aunque aseguran no oponerse a la instalación de la noria, defienden que debería integrarse dentro del espacio destinado habitualmente a la feria.

Los feriantes también denuncian las dificultades encontradas desde el inicio de las negociaciones con el Ayuntamiento en aspectos como la ubicación de las caravanas de los trabajadores y diversos requisitos administrativos exigidos por la administración local vinarocense para poder instalar las atracciones. Entre ellos, señalan la contratación de seguros específicos para la ciudad y la constitución de garantías económicas adicionales, condiciones que califican de poco habituales respecto a otros municipios donde también desarrollan su actividad.

Foto de la señal que indica la prohibición de aparcar por el montaje de la feria, que aún no ha empezado. / Javier Flores

Esfuerzo económico

Los afectados recuerdan además que algunas de las familias feriantes participan en las fiestas de Vinaròs desde hace varias generaciones y consideran que su contribución al programa festivo no está siendo suficientemente reconocida. Asimismo, destacan el importante esfuerzo económico que asumen cada temporada para cumplir con las exigencias de seguridad y funcionamiento, incluyendo seguros, inspecciones técnicas, vigilancia, suministro eléctrico, agua y mantenimiento de las instalaciones.

Pese a la situación de bloqueo a pocos días del inicio de las fiestas, los representantes del sector aseguran que mantienen su disposición al diálogo con los representantes municipales y su voluntad de seguir formando parte de las fiestas, aunque paralelamente ya están viendo otras opciones en diferentes municipios. No obstante, advierten de que no aceptarán unas condiciones que consideran perjudiciales para su actividad y reclaman al Ayuntamiento una negociación que permita alcanzar un acuerdo en los próximos días, aunque, según afirman, por el momento no han recibido ninguna nueva comunicación por parte de ningún representante del equipo de gobierno para acercar posturas.