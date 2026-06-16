Hasta 200 euros de multa por una acción en un pueblo de Castellón que muchos consideran una simple broma
El Ayuntamiento lanza un aviso a la ciudadanía tras detectar una conducta relacionada con la señalización pública
Lo que para algunas personas puede parecer una simple travesura puede acabar teniendo consecuencias económicas. Así lo ha recordado un ayuntamiento de la provincia de Castellón después de detectar la desaparición de un elemento de señalización instalado en la vía pública y de comprobar, días más tarde, que había aparecido en otro punto del municipio.
Los hechos se remontan a la noche del pasado 5 de junio, cuando desapareció una señal colocada en un aparcamiento para informar de una prohibición temporal de estacionamiento con motivo de la celebración del Corpus.
En un comunicado difundido a través de las redes sociales, el Ayuntamiento de Càlig explicó que la señal fue sustraída de su ubicación original y que, varios días después, apareció en una calle distinta de la localidad. Junto al mensaje, el consistorio compartió una imagen de la señal recuperada.
Hasta 200 euros de sanción
A raíz de este incidente, el Ayuntamiento ha querido recordar a la ciudadanía que mover, retirar, alterar u ocultar una señalización o una valla instalada en la vía pública puede comportar una sanción administrativa de hasta 200 euros.
Además, el consistorio advierte de que este tipo de actuaciones pueden derivar en otras responsabilidades si ocasionan perjuicios o problemas relacionados con la seguridad, la circulación o la organización de actividades y eventos.
Llamamiento al civismo
Desde el Ayuntamiento han aprovechado el suceso para hacer un llamamiento a la colaboración y al civismo de toda la ciudadanía, recordando la importancia de respetar los elementos de señalización y el mobiliario urbano.
La administración local insiste en que estas señales cumplen una función esencial para garantizar el correcto funcionamiento de los espacios públicos y la seguridad de vecinos y visitantes. Por ello, ha agradecido la colaboración ciudadana y ha reiterado la necesidad de evitar conductas que puedan alterar o dificultar la información que se ofrece en la vía pública.
El caso ha servido también para recordar que acciones que pueden interpretarse como una broma o una gamberrada pueden tener consecuencias administrativas y generar problemas que van más allá de la simple desaparición de una señal.
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