Doble premio para un colegio de Castellón que convierte a sus alumnos en pequeños inventores

La innovación también se aprende desde las aulas de Primaria. Y en l’Alcora, un colegio ha vuelto a demostrar que la tecnología puede ser mucho más que programación, robótica o dispositivos. También puede convertirse en una herramienta para imaginar soluciones capaces de mejorar la vida de las personas.

Ese trabajo tiene sello propio, el del CEIP Francisco Grangel Mascarós, que ha conseguido un doble reconocimiento autonómico en la última edición de la competición Up!Steam, organizada por la Universitat Politècnica de València (UPV). El centro ha logrado el primer y tercer premio en la categoría Coders Junior.

El alcalde, Samuel Falomir, y la concejala de Educación, Ana Huguet, han recibido en el Ayuntamiento a una representación del colegio para conocer de primera mano los proyectos desarrollados por el alumnado. Durante el encuentro, los estudiantes explicaron las aplicaciones y tecnologías sociales que han diseñado para responder a retos actuales, así como el proceso creativo y de investigación que les ha llevado a situarse entre los centros más destacados del certamen.

Tecnología más allá de las aulas

No se trata solo de programar, construir dispositivos o acercarse a la robótica. La filosofía del proyecto va mucho más allá: que los niños y niñas aprendan a observar su entorno, detectar problemas reales y buscar soluciones útiles, sostenibles e inclusivas. En definitiva, utilizar la ciencia y la tecnología como herramientas para mejorar la vida de las personas.

Falomir felicitó al centro por una trayectoria que, año tras año, consolida al colegio como un referente en innovación educativa. El alcalde destacó que estos reconocimientos son fruto del talento, el esfuerzo y la implicación de toda la comunidad educativa, y subrayó el orgullo que supone para l’Alcora contar con un centro capaz de fomentar entre los más jóvenes la creatividad, la innovación y el compromiso con su entorno.

También la concejala Ana Huguet puso en valor la capacidad del alumnado para convertir necesidades reales en propuestas con sentido social. Según remarcó, este tipo de experiencias educativas contribuyen a formar estudiantes más críticos, comprometidos y preparados para afrontar los desafíos del futuro.

Cuatro ediciones consecutivas

El CEIP Francisco Grangel Mascarós lleva cuatro ediciones consecutivas participando en Up!Steam con alumnado del tercer ciclo de Primaria. En todas ellas ha conseguido ser finalista y obtener reconocimiento por sus proyectos, pero en esta última edición ha dado un paso más al lograr dos premios en una misma categoría.

Detrás de este éxito se encuentra una forma de aprender basada en la creatividad, la cooperación y el pensamiento científico. Las docentes Belén Aledón Pitarch y Elena Sales Pallarés, impulsoras del proyecto, defienden una educación STEAM en la que la tecnología no sea un fin en sí mismo, sino una vía para pensar cómo mejorar la sociedad.

Este modelo permite al alumnado desarrollar el pensamiento crítico y computacional, trabajar en equipo, reforzar su autonomía y autoestima, mejorar su comunicación y tomar conciencia social y medioambiental. Además, conecta el aprendizaje con situaciones reales y significativas, lo que aumenta la motivación de los estudiantes al comprobar que sus ideas pueden tener un impacto positivo en otras personas.

La apuesta del centro también ha supuesto una transformación para el profesorado, con metodologías activas, trabajo interdisciplinar, integración de herramientas digitales y formación permanente. Todo ello se enmarca, además, en los objetivos de la acreditación Erasmus+ 2022-2027 del colegio.

Desde el Ayuntamiento de l’Alcora han reiterado su apoyo a las iniciativas educativas que promueven la creatividad, el pensamiento científico y la participación activa del alumnado. Una apuesta que, en el caso del Grangel Mascarós, ya está dando frutos: pequeños inventores que aprenden desde el aula que la tecnología también puede estar al servicio de una sociedad más humana, sostenible y comprometida.