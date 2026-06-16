Más ojos contra la delincuencia en Alcalà: 21 nuevas cámaras para reforzar la vigilancia

Alcalà de Xivert reforzará su red de videovigilancia con la instalación de 21 nuevas cámaras de seguridad ciudadana, una ampliación con la que el municipio pasará de los 48 dispositivos actuales a un total de 69 cámaras repartidas por los dos núcleos urbanos.

El Ayuntamiento apuesta por seguir incrementando estos sistemas tras constatar su utilidad tanto para identificar a los autores de delitos como para actuar como medida disuasoria y prevenir conductas delictivas. Además, las cámaras también permiten mejorar el control del tráfico en distintos puntos del término municipal.

El alcalde, Francisco Juan, ha informado de esta nueva ampliación durante la junta local de seguridad, celebrada bajo la presidencia de la subdelegada del Gobierno, Antonia Valls, y con la participación de mandos de la Guardia Civil y de la Policía Local.

Todas las cámaras están conectadas a una sala ubicada en dependencias policiales, desde donde pueden visualizarse en directo y quedar registradas las grabaciones. Tanto la Policía Local como la Guardia Civil tienen acceso al sistema, lo que permite reforzar la coordinación y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles incidentes.

Foto de la junta local de seguridad celebrada en el ayuntamiento de Alcalà de Xivert. / Mediterráneo

Noche de San Joan

La junta local de seguridad también ha servido para abordar la planificación de los dispositivos especiales de cara a la noche de Sant Joan y al verano, una época en la que Alcalà-Alcossebre multiplica su población. En este contexto, Policía Local y Guardia Civil coordinarán actuaciones relacionadas con la seguridad ciudadana, el control de la venta ilegal y los distintos operativos previstos durante la temporada estival.

Durante la reunión también se ha renovado el convenio del sistema VIOGEN, destinado al seguimiento y protección de víctimas de violencia de género. Además, se ha acordado impulsar la formación de agentes de la Policía Local para mejorar el primer contacto, la atención y el acompañamiento a las víctimas.

Tanto el alcalde como la subdelegada del Gobierno han destacado la buena sintonía entre la Policía Local y la Guardia Civil, una coordinación que, según han señalado, permite “multiplicar los resultados positivos” y reforzar la seguridad ciudadana en el municipio.