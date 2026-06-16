El PP impulsa el registro gratuito de ADN canino para reforzar el cambio y las mejoras en la limpieza de Burriana

El Partido Popular de Burriana asegura que continúa avanzando en su compromiso por mejorar la limpieza de la ciudad y responder a una de las principales demandas vecinales. Tras varios años de actuaciones para revertir la situación de suciedad y falta de mantenimiento en distintos puntos del municipio, el gobierno local ha puesto en marcha este 15 de junio la campaña gratuita para implantar el registro censal de ADN canino.

Esta herramienta permitirá identificar a los animales a través de una prueba genética de saliva, con el objetivo de proteger a las mascotas y, al mismo tiempo, combatir las conductas incívicas relacionadas con el abandono de excrementos en la vía pública.

La prueba será gratuita para los propietarios hasta el 30 de septiembre y podrá realizarse en los centros veterinarios colaboradores de Burriana: Centre Veterinari Metge de Mascotes, Clínica Veterinaria Cisneros y Consultori Veterinari Burrianense. A partir del 1 de octubre, el test tendrá un coste de 37,85 euros y la Policía Local comenzará a exigir el cumplimiento del censo. No cumplir la norma o no recoger los excrementos podrá acarrear sanciones de entre 500 y 3.000 euros.

Foto de familia de la presentación del ADN canino. / Mediterráneo

Desde el PP enmarcan esta medida dentro de una legislatura centrada en mejorar el mantenimiento urbano. En este sentido, destacan la puesta en marcha del Plan Integral de Limpieza por sectores y una inversión de 1.038.119,74 euros en nueva maquinaria, como barredoras, camiones cisterna y equipos de hidrolimpieza a presión. Según señalan, esta inversión se ha llevado a cabo con la colaboración de la empresa adjudicataria y ha permitido incorporar técnicas de limpieza más avanzadas sin coste extra para los vecinos.

El presidente del Partido Popular de Burriana, Alejandro Clausell, ha señalado que este refuerzo de los servicios públicos demuestra “la buena gestión del PP” y la capacidad del gobierno local para “mejorar la limpieza y la imagen de la ciudad, atraer inversiones millonarias y hacerlo, además, bajando los impuestos a los vecinos”.

Clausell ha añadido que, desde la llegada del PP al gobierno municipal, el equipo se ha centrado en dar respuesta a una demanda vecinal “unánime”. “Hoy, el cambio en la limpieza de Burriana es un hecho visible, palpable, cuantificable y evidente que nadie puede negar”, ha afirmado.